La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe pensando ad un rinforzo per la difesa del futuro da affidare al tecnico Simone Inzaghi. Il nome nuovo di queste ore sarebbe quello di Cesar Azpilicueta, difensore del Chelsea che, secondo le ultime fonti di Calciomercato, starebbe valutando una risoluzione contrattuale consensuale dal club inglese.

L'idea dell'Inter per la difesa: Cesar Azpilicueta dal Chelsea

Il difensore spagnolo starebbe trattando con il Chelsea la sua risoluzione contrattuale in quanto non si sarebbe trovato alla perfezione in questa stagione con il progetto tecnico dei 'Blues': nel caso dovesse risolversi il contratto del difensore, su Azpilicueta ci sarebbe il forte pressing dell'Inter, che starebbe pensando al giocatore come possibile rinforzo per la difesa della prossima stagione.

Il difensore spagnolo si inserirebbe alla perfezione nel progetto tattico di Simone Inzaghi, che lo potrebbe utilizzare come braccetto di destra al posto del partente Milan Skriniar, che in estate volerà a Parigi a parametro zero.

Per il difensore spagnolo sarebbe pronto un contratto di almeno una stagione, con prospettiva di rinnovo nel caso di apporto positivo al progetto nerazzurro.

La situazione della difesa dell'Inter per la prossima stagione

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, con la collaborazione di Dario Baccin, starebbero lavorando per rinforzare la difesa del futuro ma principalmente starebbero monitorando la posizione contrattuale di alcuni difensori presenti in rosa.

La direzione sportiva starebbe lavorando con lo staff di Alessandro Bastoni per arrivare ad un rinnovo del suo contratto che andrebbe in scadenza nel giugno 2024; le posizioni sembrano vicine e ci sarebbe ottimismo per un rinnovo che potrebbe arrivare nella prossima estate.

La dirigenza nerazzurra ha da poco chiuso con la Lazio per il riscatto a titolo definitivo di Francesco Acerbi, che per circa 4 milioni di euro è diventato ufficialmente un giocatore dell'Inter.

A fine giugno andrà in scadenza il contratto di Stefan De Vrij: secondo le ultime fonti provenienti da Appiano Gentile, la dirigenza nerazzurra sarebbe vicina ad un accordo con gli agenti del calciatore per un rinnovo di altre due stagioni con la maglia nerazzurra.

Difficilmente invece arriverà il rinnovo di Danilo D'Ambrosio, anche lui in scadenza di contratto nel prossimo giugno; sul difensore ci sarebbe l'interesse del Bologna per un ingaggio a parametro zero.

Negli scorsi mesi invece è arrivato il rinnovo fino al 2026 di Matteo Darmian, che in questa stagione si è messo in mostra con ottime prestazioni soprattutto in Champions League, trascinando i nerazzurri fino alla finale di Istanbul.