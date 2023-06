Inter, Milan e Juventus programmano il mercato in vista della prossima stagione. I nerazzurri potrebbero ricevere delle offerte per Nicolò Barella. I rossoneri potrebbero, invece, cedere Kalulu in Premier League mentre i bianconeri sarebbero propensi a sondare Romelu Lukaku che continuerebbe comunque ad essere seguito sempre dal Milan.

Il Manchester United pronto a fare spesa in Italia

Il Manchester United, oltre alle prestazioni di Andrè Onana, avrebbe messo nel mirino quelle di Nicolò Barella. Il centrocampista sardo vorrebbe rimanere alla Pinetina e sarebbe ritenuto un calciatore fondamentale per il progetto.

I Red Devils potrebbero però presentarsi con un'offerta molto allettante da circa 80 milioni di euro più bonus che potrebbe fare vacillare i dirigenti meneghini.

L'Inter potrebbe valutare però altre cessioni: il mercato di Piero Ausilio e Giuseppe Marotta non è del tutto ancora decollato a causa della mancata cessione di Marcelo Brozovic, che non ha fin qui accettato l'Al.Nassr per problemi legati all'ingaggio (l'accordo tra i club sarebbe stato invece raggiunto sulla base di 23 milioni di euro).

Il Milan potrebbe cedere Kalulu in Premier

Il Milan, dopo aver ceduto Sandro Tonali al Newcastle, potrebbe decidere di dar via anche Kalulu. Il difensore centrale sarebbe finito nel mirino del Chelsea, col club che ne valuta il cartellino circa 40 milioni di euro.

Il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, non vorrebbe ad ogni modo perdere un altro calciatore cardine per la squadra, dovrà dunque arrivare un'offerta davvero irrinunciabile per far partire il centrale.

La Juventus penserebbe a Lukaku

La Juventus avrebbe preso appunti sulla situazione che riguarda Romelu Lukaku. Il belga ritornerà dal prestito al Chelsea ma non sarebbe un profilo troppo considerato dai Blues di Pochettino.

L'ex Manchester United preferirebbe ritornare alla Pinetina ma la società inglese avrebbe chiuso al prestito. L'Inter potrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro mentre il Chelsea preferirebbe l'obbligo per avere la certezza di incassare il prezzo del cartellino.

In caso di mancato accordo, la Juventus potrebbe fare un tentativo.

I bianconeri sarebbero disposti ad inserirsi soprattutto se dovessero decidere di cedere Dusan Vlahovic che ha grande mercato in Premier League: la trattativa è comunque molto complessa dato che in una recente intervista Lukaku ha dichiarato che non vestirebbe mai le maglie di Juventus e Milan.