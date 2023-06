Secondo quanto riportato da Sportitalia, la Juventus continua ad essere interessata a Nicolò Zaniolo. Potrebbe proprio essere l'ex Roma di fatti il sostituto di Angel Di Maria, che ha già ufficializzato l'addio al club bianconero.

Anche Allegri gradirebbe l'acquisto di Zaniolo, che desidera tornare in Italia dopo i 6 mesi in Turchia. Le condizioni potrebbero essere favorevoli, indipendentemente dalla clausola di circa 35 milioni di euro apportata al suo contratto dal Galatasaray che potrebbe liberarlo in prestito con obbligo di riscatto a 25-30 milioni.

Zaniolo potrebbe approdare alla Juventus

La Juventus starebbe dunque valutando come sostituto di Angel Di Maria il giocatore del Galatasaray Nicolò Zaniolo. Trasferitosi nel mercato di gennaio nella società turca, il calciatore ex Roma ha avuto un rendimento soddisfacente (5 gol in 10 partite in campionato) e gradirebbe adesso un eventuale ritorno nel campionato italiano, a maggior ragione alla Juventus. Fra l'altro a Torino ritroverebbe anche un suo amico e compagno delle nazionali giovanili come Moise Kean.

La risposta del Galatasaray all’interesse della Juventus nei confronti di Zaniolo

Cenk Ergun, direttore sportivo del Galatasaray, ha parlato in un'intervista a Sky Sport del futuro di Nicolò Zaniolo, arrivato dalla Roma nel mercato di gennaio.

Ergun ha confermato che Zaniolo è un giocatore del Galatasaray e che il club punta su di lui per qualificarsi ai tabelloni principali della Champions League. Non sarà dunque facile per Giovanna Manna trovare l'offerta giusta: un assist in tal senso potrebbe arrivare dai cosiddetti esuberi di casa Juventus, con Arthur e Zakaria che interesserebbero proprio alla società turca e che potrebbero così essere fatti rientrare nella trattativa.

Il mercato della Juventus

La Juventus continua a pensare alla cessione di Dusan Vlahovic [VIDEO], che piacerebbe a diverse società come Bayern Monaco, Atletico Madrid e Chelsea. Se dovesse partire, la società bianconera potrebbe sostituirlo con un giocatore d'esperienza come Alvaro Morata, che ritornerebbe volentieri a Torino.

Sarebbe la terza esperienza professionale dello spagnolo nella società bianconera dopo le stagioni 2014-2016 e 2020-2022 anche se sarebbe davvero curiosa come manovra di mercato dato che Vlahovic fu acquistato proprio perchè Morata, all'epoca in forza alla Juve, non si era mostrato capace di svolgere il ruolo di prima punta al centro dell'attacco di Massimiliano Allegri.

Si attendono importanti arrivi anche per quanto riguarda il settore difensivo: Manna segue in particolare Fabiano Parisi dell'Empoli, Carlos Augusto del Monza e Ivan Fresneda del Valladolid.