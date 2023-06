Nel corso di una diretta su Telelombardia, Luca Momblano ha fornito un aggiornamento sulle possibili trattative in entrata e in uscita della Juventus. Tra i vari aspetti presi in considerazione, il giornalista ha evidenziato un dettaglio che, se confermato, sarebbe sorprendente.

Secondo Momblano, infatti, gli unici giocatori certi di rimanere nella squadra al momento sarebbero Danilo e Fagioli. Gli altri giocatori sarebbero tutti sul mercato, ovviamente se dovesse arrivare un'offerta adeguata alla valutazione del loro cartellino.

Il giornalista Momblano ha parlato di una rosa della Juventus che, per gran parte, sarebbe sul mercato

'Quasi tutti i giocatori della Juventus sono potenzialmente sul mercato. Ad eccezione di Danilo, che ha rinnovato, e Fagioli. C'è una vasta gamma di possibilità e un diffuso malcontento in questa fase di transizione. Bremer è uno dei potenziali insoddisfatti: confermo l'interesse da parte del Tottenham'. Queste le dichiarazioni di Luca Momblano a Tele Lombardia.

Parole importanti che confermano come la rosa della Juventus possa subire una vera e propria ricostruzione nel Calciomercato estivo, ricostruzione che sarebbe affidata a Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo potrebbe essere ufficializzato a breve dalla società bianconera.

A proposito di Danilo e Fagioli, sarebbero considerati i riferimenti della rosa bianconera. Il brasiliano ha sottoscritto di recente un contratto fino a giugno 2025 con la società bianconera. Riguardo invece il centrocampista, rappresenta il presente e il futuro della Juventus.

Le possibili cessioni della Juventus durante il calciomercato estivo

La Juventus è al lavoro per alleggerire una rosa, arricchita anche dai ritorni dei giocatori non riscattati. Ci si riferisce a Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie, ritornati rispettivamente dal Chelsea, Liverpool e Leeds. Lo svizzero, valutato circa 20 milioni di euro, piace al West Ham, così come il brasiliano, mentre l'americano sarebbe seguito dal Galatasaray.

A proposito della società turca starebbe, valutando l'acquisto anche di Alex Sandro, che dovrà prima rescindere il contratto con la società bianconera in scadenza a giugno 2024.

Oltre ad Alex Sandro, la Juventus sta valutando attentamente anche la possibile cessione di Vlahovic. La società bianconera sarà in ascolto di eventuali offerte e prenderà in considerazione proposte a partire dagli 80 milioni di euro. Il giocatore è particolarmente apprezzato in Premier League, ma attenzione anche al Bayern Monaco e al Paris Saint Germain. Dall'altra parte, Vlahovic potrebbe essere interessato all'idea di lasciare la Juventus.