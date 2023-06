La Juventus starebbe valutando la possibilità di portare Roberto Firmino a Torino. La punta brasiliana lascerà il Liverpool a giugno a parametro zero, il che rende l'affare molto interessante per i bianconeri e per chiunque possa essere interessato al suo cartellino.

Il settore offensivo bianconero in questo momento vive diverse incertezze: Moise Kean pare destinato a rimanere così come Federico Chiesa, che al di là delle normali sirene di mercato nel post gara di Udinese vs Juventus ha rilasciato dichiarazioni d'amore per il club, i tifosi e la maglia, per tutti gli altri però non vi sono certezze.

I bianconeri stanno trattando con l'Olimpique Marsiglia per trovare un accordo utile a trattenere a Torino Arkadius Milik che comunque non verrà riscattato a 7 milioni come pattuito la scorsa estate, Dusan Vlahovic invece potrebbe seriamente partire con numerose squadre in Premier e Bundesliga interessate al suo cartellino.

Ecco che Firmino potrebbe essere un'idea anche perchè consentirebbe il ricorso al Decreto Crescita, che garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri. Nell'ultima stagione di Premier Firmino ha maturato 25 presenze complessive mettendo a segno 11 reti e 4 assist, un ruolino comunque interessante che fa gola non solo alla Juventus ma anche a Milan e Inter.

Firmino piacerebbe anche alle milanesi

Dopo diverse stagioni e una vittoria nel campionato inglese (oltre ad una Champions League), Roberto Firmino non farà dunque più parte del Liverpool, ecco che la sua diventa una candidatura forte per qualsiasi top club in cerca di attaccanti. Anche Milan e Inter, stando a radiomercato, sarebbero interessate ma a pesare è l'ingaggio che in Premier era superiore ai 10 milioni netti l'anno.

In casa Inter, il colpo a parametro zero è la specialità della casa per Beppe Marotta che segue però anche profili più giovani come Retegui del Tigre: in ballo per i nerazzurri ci sono inoltre i contratti di Dzeko e Lukaku (il primo scade a giugno, il secondo andrà riformulato col Chelsea sempre che i Blues non trattengano il belga) oltre alla posizione di Correa che dovrebbe essere ceduto.

Anche il Milan valuta una serie di profili, su tutti quello di Marcus Thuram sempre a parametro zero: i rossoneri potrebbero comunque fare uno strappo alla regola rispetto alla politica verde degli ultimi anni sostituendo di fatto Ibrahimovic con il calciatore brasiliano.