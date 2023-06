Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, è andato a Londra per effettuare dei primi sondaggi di mercato. Il dirigente dovrebbe restare in Inghilterra ancora per qualche giorno, per poi rientrare a Milano e fare un primo punto della situazione tra contatti e sondaggi.

Il ds del club milanese avrebbe parlato col Chelsea (sul tavolo ci sarebbero i nomi di Lukaku, Koulibaly e Loftus-Cheek che piacciono ai nerazzurri, mentre ai Blues interessa Onana), avrebbe cercato acquirenti per Dumfries (ma finora con scarso successo) e avrebbe contattato anche l'Arsenal per raccogliere informazioni su Folarin Balogun.

Nell'attesa di capire se Romelu Lukaku e Edin Dzeko faranno ancora parte della rosa interista nella stagione 2023-2024, la società meneghina sarebbe già entrata nell'ordine di idee di lasciar partire Joaquin Correa, e per questo motivo starebbe cercandone il sostituto. Oltre a Lukebakio dell'Hertha Berlino, Balogun sarebbe un profilo allettante per Ausilio, Marotta e per il tecnico Simone Inzaghi.

Tuttavia, dopo un primo, presunto confronto con i vertici dell'Arsenal, il direttore sportivo Ausilio avrebbe capito che la strada per arrivare al centravanti statunitense è piuttosto tortuosa perché i Gunners vorrebbero cederlo solo a titolo definitivo, chiudendo le porte ad un'uscita in prestito.

L'Arsenal vorrebbe 40 milioni di euro per Balogun

Balogun in questa stagione si è messo in mostra non con la maglia dell'Arsenal, bensì con quella del Reims. Il club londinese, infatti, lo ha girato in prestito alla squadra francese e il centravanti 22enne ha ben figurato mettendo insieme 35 presenze tra Ligue 1 e Coppa di Francia, con 21 reti all'attivo.

Non a caso, il bomber inglese naturalizzato statunitense sarebbe seguito anche da Milan, Lipsia, Villarreal, Marsiglia e Monaco.

Ausilio nel suo primo viaggio esplorativo a Londra avrebbe palesato all'Arsenal l'interesse dell'Inter per Balogun. I Gunners, però, sarebbero stati chiari sui piani che avrebbero per l'attaccante di rientro dal prestito al Reims.

Non ci sarebbe più l'intenzione di lasciarlo andar via in prestito ma solo a titolo definitivo. La valutazione sarebbe anche piuttosto alta, ovvero intorno ai 40 milioni di euro. A queste cifre per l'Inter (ma anche per il Milan) sarebbe un obiettivo di mercato impossibile da raggiungere.

Il club del presidente Kroenke, infatti, vorrebbe accumulare un tesoretto dalle cessioni per poi andare all'assalto di Declan Rice, che il West Ham (proprietario del cartellino) vorrebbe vendere per almeno 100 milioni. In quest'ottica, quindi, rientrerebbe la volontà dell'Arsenal di privarsi di Balogun con una cessione definitiva.

Correa ha estimatori in Turchia

Intanto, l'Inter starebbe cercando la soluzione giusta per salutare Joaquin Correa.

Il Tucu, a partire dalla stagione 2021-2022, non ha entusiasmato in maglia nerazzurra con 77 gettoni di presenza e 10 gol nelle varie competizioni. Le sue prestazioni non sono state all'altezza delle aspettative e, di conseguenza, sembra ormai inevitabile che le parti siano destinate a dirsi addio.

Correa potrebbe avere un futuro in Germania o in Turchia, anche se l'attaccante argentino non sembra particolarmente convinto di entrambe le destinazioni, preferendo dei campionati più competitivi. In queste ultime settimane si sarebbe fatto vivo per Correa soprattutto il Fenerbahce che già starebbe tentando il nerazzurro Dzeko. Ci sarà quindi da capire se il numero 11 della Beneamata rivedrà i suoi piani e se eventualmente accetterà proposte provenienti dal campionato turco o dalla Bundesliga.