Il centrocampista Fabio Miretti sta attirando l'attenzione di molti club e alcuni potrebbero avanzare proposte interessanti alla Juventus. Classe 2003, Miretti ha svolto tutto il percorso nelle giovanili club e da due stagioni fa parte della prima squadra. In questi due anni, Allegri lo ha schierato in 47 occasioni, per un totale di oltre duemila minuti giocati. È un centrocampista tradizionale e, sebbene in alcune circostanze Allegri lo abbia impiegato come trequartista, è a centrocampo che riesce a esprimere al meglio il suo potenziale.

Il giocatore ha attirato l'attenzione di molti club e nelle ultime settimane alla Continassa sono arrivate diverse richieste di prestito e non solo.

Su Fabio Miretti ci sarebbe l'interesse del Genoa e della Salernitana

Il Genoa sarebbe interessato a prenderlo temporaneamente in prestito per farlo giocare da titolare, mentre la Salernitana sarebbe disposta a considerare l'acquisto con una proposta di circa 15 milioni di euro, più bonus. Tuttavia, per il momento Miretti rimane alla Juventus.

La strategia del club è evidente: la fase di ricostruzione della Juventus passa attraverso il ringiovanimento della rosa e, soprattutto, dando maggiore spazio ai calciatori italiani, magari per tornare a dare tanti giocatori della nazionale azzurra, come nella tradizione del club. Nel caso di Miretti c'è un motivo in più: è un giovane che ha attraversato tutto il settore giovanile in bianconero, quindi ha un senso di appartenenza più marcato rispetto ad altri che sono arrivati successivamente.

Al momento, la priorità per il ragazzo è quella di fare bene agli imminenti Europei Under 21. Nonostante sia un classe 2003, ha saltato il Mondiale Under 20 per far parte della squadra di Nicolato.

Il resto del mercato della Juventus

L'obiettivo a breve termine a breve termine della Juventus è intanto quello di ridurre il monte ingaggi, pertanto paiono probabili una o più cessioni importanti.

In questa prospettiva non ci sarà il rinnovo contratto di Juan Cuadrado e potrebbe arrivare una risoluzione di contratto per Alex Sandro.

Potrebbe partire anche uno fra Dusan Vlahovic e Federico Chiesa se dovessero arrivare delle offerte importanti per loro.

Al contrario, sarà fondamentale il contributo dei giovani, sia quelli già in prima squadra che quelli che arriveranno dal rientro dei prestiti o che saranno promossi dalle giovanili.