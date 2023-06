L'Inter cambierà sicuramente qualcosa in mezzo al campo in questa sessione estiva di Calciomercato. E' andato via Roberto Gagliardini, in scadenza di contratto, ma sembra molto probabile anche l'addio di Marcelo Brozovic, che potrebbe essere ceduto per fare cassa e, soprattutto, abbassare il monte stipendi essendo il giocatore più pagato della rosa, con un ingaggio da oltre 6 milioni di euro a stagione più bonus, al pari di Lautaro Martinez.

Con la partenza del croato i nerazzurri, dunque, dovranno individuare un sostituto di qualità, al di là di Davide Frattesi, conteso con Roma, Juventus e Milan.

Il nome finito nel mirino sarebbe quello di Piotr Zielinski: il Napoli avrebbe di fatti aperto alla cessione del centrocampista polacco per non rischiare di perderlo a parametro zero, essendo in scadenza di contratto a giugno 2024, tra un anno.

Inter su Zielinski

L'Inter è alla ricerca di rinforzi da regalare a Simone Inzaghi in mezzo al campo in vista della prossima stagione. Continua a procedere la trattativa per Davide Frattesi, ma l'italiano non è l'unico obiettivo della società nerazzurra. Nel mirino negli ultimi giorni sarebbe finito anche Piotr Zielinski, con il Napoli che adesso sembra pronto a cederlo rispetto a quanto successo negli anni scorsi, l'imperativo chiave è infatti non perdere il calciatore a parametro zero.

Il centrocampista polacco ha il contratto in scadenza a giugno 2024, tra un anno, e le trattative per il rinnovo non sembrano decollare. Napoli che vorrebbe spalmare il suo attuale ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione su più anni, abbassandolo a 2,5 milioni: una proposta che non sembra intrigare il classe 1994, che vorrebbe almeno la conferma dello stesso stipendio.

D'altronde, anche lui ha avuto un ruolo da protagonista nell'anno dello scudetto, avendo messo a segno tre reti e collezionato otto assist in trentasette partite di campionato.

L'offerta dell'Inter

L'Inter osserva in maniera interessata la vicenda e qualora non fosse trovato l'accordo per il rinnovo, farà un tentativo per portare Piotr Zielinski a Milano.

Il centrocampista polacco piace molto per la sua duttilità, essendo in grado di giocare sia da mezzala sinistra che da mezzala destra, consentendo dunque anche un certo ricambio con Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu, in attesa di capire se ci sarà anche Davide Frattesi.

Il Napoli valuta il giocatore intorno ai 20-25 milioni di euro, ma i nerazzurri vorrebbero mettere sul piatto il cartellino di Joaquin Correa, valutato 15 milioni di euro, approfittando del fatto che i partenopei cercano esterni d'attacco, oltre ad un conguaglio di 5 milioni di euro più bonus. Da capire se la proposta basterà per convincere Aurelio De Laurentiis o se i partenopei punteranno ad incassare solo cash dall'eventuale cessione di Zielinski. Occhio anche al giovane talento Giovanni Fabbian come contropartita, tornato all'Inter dopo il prestito alla Reggina.