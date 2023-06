La dirigenza dell' Inter starebbe pensando a un nuovo acquisto per l'attacco del futuro da affidare al tecnico Simone Inzaghi ed il nome nuovo di queste ore di calciomercato sarebbe quello di Ciro Immobile, attaccante della Lazio; l'agente del giocatore starebbe cercando nuove sistemazioni per il bomber biancoceleste e i nerazzurri potrebbero essere un'alternativa da tenere in considerazione nella prossima finestra di mercato.

L'idea dell'Inter per l'attacco: Ciro Immobile dalla Lazio

Il bomber biancoceleste in questa stagione, dove è rimasto assente diverso tempo per infortunio, ha collezionato 31 presenze con 12 reti e 5 assist a referto; l'attaccante italiano però non sarebbe troppo soddisfatto della sua permanenza a Roma e dunque tramite i suoi agenti starebbe cercando nuove sistemazioni.

Tra i club interessati al giocatore ci sarebbe anche l'Inter, che però non vorrebbe investire troppo a livello economico per il calciatore ormai di 33 anni e pertanto l'affare potrebbe sfumare nella prossima finestra di mercato.

Inoltre la dirigenza nerazzurra avrebbe già preso contatto con gli agenti di Marcus Thuram per un ingaggio del calciatore per cinque stagioni con un contratto da circa 6 milioni di euro all'anno, effettuato grazie agli sconti introdotti dal decreto crescita, che permettono ai club di ammortizzare fiscalmente sui nuovi ingaggi.

La situazione dell'attacco dell'Inter per il futuro

Nella prossima estate l'Inter perderà Edin Dzeko, che si è trasferito al Fenerbahce a parametro zero per la scadenza del suo contratto con i nerazzurri; inoltre la dirigenza dell'Inter starebbe lavorando con il Siviglia per la cessione in prestito con diritto di riscatto di Joacquin Correa.

L'attaccante argentino potrebbe lasciare i nerazzurri in estate, e su di lui ci sarebbe anche il forte pressing del Fenerbahce, anche se il giocatore avrebbe manifestato l'intenzione di rimanere in nerazzurro o al massimo di trasferirsi in un campionato di egual valore sportivo, come la Liga o la Premier League.

Nel frattempo si sarebbe resa delicata la situazione di Romelu Lukaku; il bomber belga farà rientro al Chelsea nel prossimo luglio e vorrebbe rientrare a Milano per la prossima stagiona ma la dirigenza inglese non sembrerebbe disposta ad aprire ad un nuovo prestito.

Il prezzo dell'attaccante belga sarebbe fissato in circa 40 milioni di euro, che però i nerazzurri non vorrebbero spendere per un investimento di questo livello, almeno non prima di aver incassato da una cessione eccellente, che però potrebbe essere rinviata a più avanti, mentre il Chelsea starebbe premendo per liberarsi rapidamente del giocatore.