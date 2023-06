In casa Inter manca solo l'ufficialità per l'acquisto di Yann Bisseck dall'Aarhus. Difensore centrale, nato nel 2000, ha dimostrato di avere grandi abilità sia in campo che come capitano della Germania Under 21, segnando un gol all'esordio durante l'Europeo 2023.

Per assicurarsi i servizi di questo giovane tedesco, l'Inter ha deciso di sborsare 7 milioni di euro, corrispondenti alla clausola rescissoria presente nel suo contratto. L'accordo raggiunto con l'Aarhus prevede il pagamento dilazionato in due anni, con rate da 3,5 milioni di euro a stagione.

I dettagli del contratto erano stati già discussi a lungo in precedenza e si estenderanno fino al 2028.

L'arrivo a Milano

Bisseck arriverà a Milano dopo l'Europeo di categoria per le visite mediche di rito e per concludere la pratica burocratica, ma può considerarsi il primo rinforzo per la difesa di Simone Inzaghi e della sua Inter, dando alla società il tempo di discutere gli ultimi dettagli con il club danese.

Il capitano della Germania Under 21 è stato protagonista di un'ottima stagione con l'Aarhus condita da 4 gol e 2 assist, ma potrebbe non essere l'unico volto nuovo per la difesa dell'Inter. Il profilo d'esperienza di Cesar Azplicueta del Chelsea è un altro nome caldo.

L'esperienza all'Aarhus

Le trattative sono ancora in corso e si prospetta un'interessante evoluzione nelle prossime settimane.

La prossima destinazione del viaggio di Bisseck è l'Inter, un'operazione che garantirà una preziosa plusvalenza al club danese e l'approdo di un giovane di prospettiva in Serie A.