La dirigenza dell'Inter starebbe pensando a un nuovo rinforzo per la difesa da affidare al tecnico Simone Inzaghi nella prossima stagione. Il nome caldo di queste giornate di calciomercato sarebbe quello di Perr Schuurs, difensore del Torino, che sarebbe conteso da diverse squadre nella prossima finestra di mercato.

L'idea dell'Inter per la difesa: Perr Schuurs dal Torino

Il difensore olandese si è messo in mostra in questa sua prima stagione al Torino guidando egregiamente la retroguardia granata e trascinandola fino alle porte della qualificazione europea, con un importante nono posto raggiunto in questa stagione in campionato.

Le prestazioni solide a livello difensivo del classe 1999 avrebbero attirato le attenzioni di diversi top club sul calciatore, che potrebbero provare l'affondo a luglio.

Il presidente del Torino Urbano Cairo sembrerebbe aver già fissato il prezzo di partenza dell'eventuale asta che potrebbe scatenarsi intorno al difensore olandese quantificandolo in circa 35 milioni di euro di base. Sul giocatore granata ci sarebbe il pressing del Newcastle della proprietà araba PIF, che starebbe valutando un'offerta nella prossima finestra di mercato, seguita a ruota dal Liverpool, che vorrebbe portare il difensore olandese in Premier League come rinforzo per il nuovo corso della prossima stagione.

Sul calciatore sarebbe in pole position anche l'Inter, che con Giuseppe Marotta starebbe provando a intrecciare una trattativa con il club granata, cercando di trovare un accordo che possa portare il difensore olandese a Milano nel prossimo mercato estivo.

La situazione dell'Inter in difesa per il futuro

Nella prossima estate la direzione sportiva nerazzurra dovrà fare i conti con la separazione forzata da Milan Skriniar, che lascerà Milano direzione Paris Saint Germain a parametro zero.

Oltre all'addio del difensore slovacco, i nerazzurri dovranno valutare la posizione di Stefan De Vrij, il cui contratto andrà in scadenza a giugno; secondo le ultime indiscrezioni da Appiano Gentile la dirigenza sembrerebbe vicina a trovare un accordo con il difensore olandese per il prosieguo della sua avventura a Milano anche nella prossima stagione.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, con la supervisione di Dario Baccin, starebbero lavorando con il direttore sportivo della Lazio Igli Tare per trovare un accordo sul rinnovo del prestito di Francesco Acerbi anche nella prossima stagione, nonostante i biancocelesti sembrerebbe premano per una riscossione definitiva del giocatore in questa estate versando i dovuti 4 milioni di euro come da accordi.