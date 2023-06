Nell'imminente sessione di Calciomercato la Juventus avrà, fra le altre cose, l'obiettivo di piazzare quei calciatori ormai fuori dal progetto di Massimiliano Allegri, per poi reinvestire il denaro sul fronte acquisti. Tra gli esuberi in casa bianconera, c'è Weston McKennie che dopo il prestito al Leeds è ritornato a Torino.

Juve, la Roma punta McKennie: possibile offerta con prestito

Il centrocampista americano avrebbe diverse richieste in Europa ma anche in Italia. Infatti, stando alle ultime indiscrezioni ci sarebbe un interesse della Roma di Josè Mourinho, che dopo aver concluso la trattativa per Aouar, sarebbe pronta a un altro colpo per rinforzare la mediana.

La Juventus chiede una cifra attorno ai 30 milioni di euro per cedere a titolo definitivo il centrocampista ex Schalke 04, mentre la Roma vorrebbe imbastire la trattativa sulla base di un prestito con un eventuale diritto di riscatto.

McKennie non è il solo centrocampista in esubero per la Juventus. Infatti, la Vecchia Signora deve risolvere anche le situazioni di Arthur e Zakaria. Il brasiliano è ritornato dal Liverpool dove non è riuscito a ritagliarsi uno spazio nelle rotazioni di Jurgen Klopp, mentre lo svizzero è tornato dal Chelsea e potrebbe esser utilizzato come pedina di scambio per arrivare a Milinkovic-Savic della Lazio.

Juve, possibile offerta di Newcastle ed Aston Villa per Chiesa

In casa Juventus intanto tiene banco anche il futuro di Federico Chiesa, uno dei calciatori più importante della rosa a disposizione di Max Allegri.

Nonostante un ruolo importante, l'esterno italiano potrebbe lasciare Torino di fronte a un'offerta monstre da circa 60-70 milioni di euro.

Le pretendenti non mancano soprattutto dall'Inghilterra. Infatti dopo i sondaggi del Manchester United e Chelsea, ci sarebbe anche l'interesse dell'Aston Villa di Unai Emery che vuole effettuare un mercato importante dopo il ritorno nelle coppe europee, e soprattutto il Newcastle di Eddie Howe, che dopo Tonali potrebbe mettere a segno un altro colpo da novanta per la prossima Champions League, conquistata grazie al terzo posto in campionato.

In caso di cessione dell'ex esterno della Fiorentina, la Vecchia Signora potrebbe virare su Nicolò Zaniolo che potrebbe ritornare in Italia, e Christian Pulisic che dovrebbe lasciare il Chelsea: i blues chiedono 20 milioni per l'esterno statunitense, che è nel mirino anche del Milan.

Come per Chiesa, resta in bilico anche il futuro di Dusan Vlahovic. In caso di offerta attorno ai 70-80 milioni di euro, la Juventus potrebbe prendere in considerazione la cessione del centravanti serbo.