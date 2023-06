L'Inter è una delle grandi protagoniste di questa sessione di Calciomercato. I nerazzurri hanno praticamente chiuso gli acquisti di Bisseck e Marcus Thuram, oltre alla cessione di Marcelo Brozovic, con gli affari che verranno annunciati nei prossimi giorni, ma non finisce qui. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità anche per quanto riguarda i pali. Non è da escludere la partenza di André Onana [VIDEO], che piace molto al Manchester United, che potrebbe assecondare le richieste tra i 50 e i 60 milioni di euro. In caso di partenza il nome maggiormente indiziato a prendere il suo posto sarebbe quello di Giorgi Mamardashvili, attualmente in forza al Valencia.

Anche il Napoli cambierà sicuramente qualcosa in questi mesi. Nello specifico, gli azzurri cercano un esterno destro offensivo, dato che dovrebbe andare via Lozano. Al suo posto sono stati fatti tanti nomi, ma negli ultimi giorni starebbe prendendo quota l'ipotesi Riccardo Orsolini, che ormai è pronto per il grande salto nel calcio che conta dopo l'ottima annata disputata con la maglia del Bologna.

Inter su Mamardashvili

L'Inter avrebbe messo gli occhi su Giorgi Mamardashvili qualora dovesse essere ceduto André Onana. Il portiere georgiano ha fatto bene con il Valencia, nonostante l'annata negativa del club spagnolo e non mancano gli estimatori in tutta Europa. Classe 2000, è ritenuto l'erede ideale del camerunense visto che, oltre ad essere forte tra i pali, sa giocare molto bene anche con i piedi.

La trattativa tra le due società potrebbe essere facilitato anche dal contratto in scadenza a giugno 2024. Anche il giocatore potrebbe premere per il trasferimento a Milano, dove giocherebbe la Champions League da protagonista, visto che il Valencia è rimasto fuori anche quest'anno dalle competizioni europee. La sua valutazione si aggira sui 25 milioni di euro, ma Ausilio e Marotta, in caso di partenza di Onana, proveranno a chiudere per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro più bonus.

Napoli su Orsolini

Il Napoli sarebbe pronto ad affondare il colpo per Riccardo Orsolini qualora fosse ceduto Hirving Lozano. L'esterno del Bologna nell'ultima stagione ha dimostrato di essere pronto al salto nel grande calcio, mettendo a segno undici reti e collezionando quattro assist in trentadue partite di campionato. I rossoblù lo valutano tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma l'esborso economico potrebbe essere abbassato dall'inserimento di una contropartita tecnica. In questo senso occhio ai cartellini di Zedadka e Zerbin, valutati complessivamente sui 10 milioni di euro, con gli emiliani che andrebbero a rifare la fascia destra.