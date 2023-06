Il nuovo corso della Juventus avrebbe fissato delle linee guida precise, ovvero, rinforzare la squadra mantenendo però la sostenibilità a livello economico. Il primo step compiuto dalla nuova dirigenza sarebbe stato quello di tagliare il monte ingaggi per contenere i costi. Manna e Calvo avrebbero già tagliato 33,2 milioni di stipendi al lordo. Infatti, gli addi di Angel Di Marzio, Leandro Paredes e Juan Cuadrado avrebbero permesso di risparmiare 13, 11 e 9,2 milioni. Queste cifre sommate tra di loro porterebbero al risparmio a bilancio di 33,2 milioni lordi.

Inoltre, gli eventuali sostituti dei due argentini e del colombiano guadagnerebbero cifre molto inferiori. Questo consentirebbe al monte ingaggi di calare senza, però, abbassare le qualità tecniche.

Rovella e Weah giocatori sostenibili

La Juventus, per sostituire, Juan Cuadrado e Leandro Paredes avrebbe deciso di puntare su Nicolò Rovella e Timothy Weah. Il primo dovrebbe tornare dal prestito al Monza per restare nella rosa di Massimiliano Allegri. Rovella consentirebbe alla Juventus di avere un giocatore dal futuro assicurato e che percepirebbe un ingaggio di molto inferiore rispetto ad un Paredes. Per questo motivo, i bianconeri avrebbero deciso di non farsi tentare dalle sirene di mercato per il centrocampista classe 2001.

Mentre per quanto riguarda, il possibile sostituto di Juan Cuadrado, la Juventus avrebbe trovato un accordo con il Lille per Timothy Weah intorno ai 12 milioni. Il ragazzo classe 2000 sarebbe già atteso a Torino nei prossimi giorni per le visite mediche. Weah a livello di ingaggio consentirebbe alla Juventus di risparmiare un bel po' di soldi.

Infatti, Juan Cuadrado, al lordo, costava ai bianconeri 9,2 milioni. Le cifre esatte per lo stipendio di Weah si conosceranno solo dopo l'annuncio ufficiale. In ogni caso il suo ingaggio dovrebbe essere meno della metà di quello del colombiano.

Si valuta di prendere un sostituto di Di Maria

La Juventus, per tagliare il suo monte ingaggi, ha deciso di non rinnovare il contratto di Angel Di Maria.

Il club bianconero ha già salutato e ringraziato ufficialmente El Fideo. L'argentino a bilancio gravava per 11 milioni lordi. Adesso, la Juventus starebbe lavorando per caprie se prendere oppure no un sostituto di Angel Di Maria. Al momento i bianconeri sembrano intenzionati a puntare sul 3-5-2. Perciò non sarebbe del tutto da escludere che la Juventus decida di non sostituire Angel Di Maria. Infatti, Massimiliano Allegri potrebbe decidere di affidarsi alla coppia formata da Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Ma attenzione alle sirene di mercato perché davanti a offerte elevate uno dei due potrebbe partire. In caso di partenza di uno fra Vlahovic e Chiesa la Juventus, però, farebbe un investimento importante in attacco.