Puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi per ritornare ai vertici del calcio italiano e riconfermarsi in Champions League. Sono queste le intenzioni dell'Inter, molto attiva sul fronte Calciomercato. I nerazzurri potrebbero rinforzare le corsie esterne ed in particolare quella sinistra. L'intento è quello di trattenere Federico Dimarco seguito da molti top club europei come il Real Madrid, e prendere in considerazione l'acquisto di nuovo terzino attraverso l'eventuale addio di Robin Gosens, molto apprezzato in Germania e nel mirino dell'Union Berlino.

Inter, idea Carlos Augusto per il dopo Gosens

In caso di addio dell'ex Atalanta, il club nerazzurro potrebbe fiondarsi su Carlos Augusto, esterno brasiliano che tanto bene ha fatto nella sua prima stagione in Serie A con la maglia del Monza. L'esterno brasiliano ha collezionato 6 gol e 5 assist diventando uno degli uomini fondamentali dello scacchiere tattico di Palladino. Il club brianzolo chiede una cifra attorno ai 30 milioni di euro per cedere il classe 99. Stando alle ultime notizie di mercato, l'Inter sarebbe pronta ad un'offerta importante inserendo come parziale contropartita tecnica il cartellino di Stefano Sensi, in prestito proprio al Monza nella stagione appena conclusasi.

Oltre a soddisfare le richieste economiche del Monza, il club nerazzurro deve fare i conti con la grande concorrenza: infatti, sono tante le squadre che seguono l'esterno brasiliano come il Newcastle ma soprattutto la Fiorentina, pronta ad un grande mercato per ritornare in Europa.

Inter, Onana nel mirino dello United. Le possibili alternative

L'Inter deve far fronte alle richieste importanti che arrivano per i giocatori più importanti della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Oltre Barella, molte richieste ci sarebbero anche per Andrè Onana. Infatti, il numero uno nerazzurro è l'obiettivo numero del Manchester United per sostituire David De Gea.

Stando alle ultime notizie di mercato, i Red Devils sarebbero pronti ad un'offerta attorno ai 50 milioni di euro che si avvicinerebbe sensibilmente alla richiesta di 60 da parte dell'Inter. Con la cessione di Onana, il club nerazzurro potrebbe provare così ad imbastire una nuova trattativa con il Chelsea per acquistare Lukaku a titolo definitivo, e completare l'organico acquistando un nuovo estremo difensore.

Sfumato Vicario sbarcato al Tottenham, l'Inter potrebbe prendere in considerazione la candidatura di un portiere esperto come Yan Sommer che potrebbe lasciare il Bayern Monaco. I nerazzurri potrebbero optare anche per profili come Hugo Lloris e Keylor Navas che garantirebbero leadership e personalità.