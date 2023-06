Il Milan sogna un Calciomercato estivo di grande spessore. L'obiettivo della dirigenza rossonera è quella di completare l'organico a disposizione di Stefano Pioli, così da poter ritornare ai vertici del calcio italiano e continuare il grande percorso di crescita in Champions League che in questa stagione ha portato alla semifinale della competizione. Il centrocampo è uno dei reparti maggiormente sotto osservazione con Maldini e Massara che vorrebbe acquistare un grande calciatore di qualità e personalità.

Milan, sogno Gundogan per il centrocampo

In attesa di scoprire il futuro di Sergej Milinkovic-Savic che potrebbe lasciare la Lazio in estate, il Milan sogna un altro grande centrocampista ovvero Ilkaj Gundogan, esperto centrocampista tedesco che potrebbe lasciare il Manchester City a parametro zero. Nonostante un ruolo centrale nello scacchiere tattico di Pep Guardiola condite da prestazioni e reti pesanti come la doppietta rifilata al Manchester United nella finale di F.A Cup, l'ex Borussia Dortmund avrebbe deciso di provare un'altra esperienza e di essere protagonista in un altro top club europeo.

Il Diavolo starebbe valutando questo profilo ma la trattativa appare difficile: oltre alla questione ingaggio, la concorrenza non manca con diverse società europee che sarebbero molto interessate al numero otto dei Citizens.

In alternativa, i rossoneri tengono sempre vivi i contatti con il Chelsea per Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese che viene valutato attorno ai 20 milioni di euro dal club inglese.

Milan, idea Aubameyang per l'attacco

Non solo il centrocampo. Il Milan sta valutando un grande colpo anche per rinforzare il reparto offensivo che oltre all'addio del totem Zlatan Ibrahimovic, potrebbe vedere in bilico il futuro di altri calciatori.

Infatti, Origi e Rebic potrebbero essere ceduti per fare cassa e reinvestire il denaro sul fronte attaccante.

Tra i profili monitorati dalla dirigenza rossonera ci sarebbe anche quello di Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante gabonese che dovrebbe lasciare il Chelsea al termine della stagione. Dopo le ottime annate con le maglie di Borussia Dortmund ed Arsenal, Aubameyang non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante ne con il Barcellona ne proprio con i Blues che starebbero valutando la cessione.

Oltre al profilo di Aubameyang, il Milan tiene d'occhio anche altri profili come Arthur Cabral della Fiorentina, e Gianluca Scamacca del West Ham. Sullo sfondo resta anche la candidatura di Marko Arnautovic, che potrebbe lasciare il Bologna in estate. Il club rossoblù chiede 10 milioni per l'attaccante austriaco.