L'Inter ha cominciato a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi nella prossima sessione estiva di Calciomercato. La società nerazzurra vuole restare competitiva in Italia e in Europa, sognando un'altra finale di Champions League. Uno dei reparti che subirà qualche modifica è quello degli esterni, e proprio per questo il club meneghino ha intavolato da qualche settimana una trattativa con il Monza che vede coinvolto Carlos Augusto. Il brasiliano potrebbe andare a sostituire Robin Gosens, che ha estimatori soprattutto nel campionato tedesco.

Anche la Juventus farà qualcosa sugli esterni per alzare il livello. In attesa di capire se Juan Cuadrado rinnoverà il contratto in scadenza alla fine di questo mese, i bianconeri avrebbero sondato il terreno anche per un altro terzino destro. Si tratta di Dodò, che dopo un periodo di adattamento ha fatto bene con la maglia della Fiorentina.

Inter su Carlos Augusto

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter la prossima estate è Robin Gosens. L'esterno tedesco piace molto in Bundesliga e potrebbe portare nelle casse nerazzurre una cifra tra i 18 e i 20 milioni di euro. In caso di partenza, comunque, i nerazzurri non si faranno trovare impreparati e avrebbero già sondato il terreno per Carlos Augusto.

L'esterno brasiliano piace molto anche per la sua duttilità, essendo in grado di giocare sia da esterno sinistro che da braccetto di sinistra di una difesa a tre. Nella sua prima stagione in Serie A con la maglia del Monza ha fatto molto bene come dimostrano i numeri, avendo segnato sei reti e collezionato cinque assist in trentacinque partite di campionato.

Anche grazie ad un contratto in scadenza a giugno 2024, la valutazione del classe 1999 non è altissima, tra i 10 e i 15 milioni di euro. Il club meneghino è pronto a sfruttare gli ottimi rapporti con i brianzoli e vorrebbe imbastire una trattativa sulla base di un esborso economico tra i 5 e gli 8 milioni di euro e il cartellino di Stefano Sensi, che ha giocato in prestito agli ordini di Raffaele Palladino nell'ultima annata.

La richiesta della Fiorentina per Dodò

Anche la Juventus potrebbe cambiare qualcosa sugli esterni. I bianconeri avrebbero messo gli occhi su Dodò, anche se la trattativa con la Fiorentina si preannuncia tutt'altro che semplice. Manna e Calvo, infatti, avrebbero voluto offrire ai viola i cartellini di Arthur o Kulusevski, ma il club di Rocco Commisso non vuole saperne. Per arrivare al terzino brasiliano servirà un'offerta vicina ai 50 milioni di euro e a queste condizioni ci sembra difficile che si arrivi ad un accordo visto che la Juve deve sistemare il bilancio e abbassare i costi di gestione.