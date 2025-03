Federico Chiesa potrebbe presto lasciare il Liverpool e fare ritorno in Serie A visto che su di lui avrebbe messo gli occhi l'Inter. Dopo un periodo difficile con i Reds, dove l’ultima apparizione risale al 9 febbraio nella sconfitta contro il Plymouth in FA Cup, l'attaccante italiano è finito ai margini del progetto di Slot. Da allora, non ha più collezionato minuti.

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo in vista dell'estate. Un giocatore che possa garantire gol, bravo sia in fase difensiva che in fase offensiva. Per questo motivo i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Cesare Casadei, che tanto bene sta facendo al Torino in quest'annata.

Inter su Chiesa

Escluso anche dalla Nazionale, con il Mondiale alle porte, Federico Chiesa non può permettersi un’altra stagione tra panchina e tribuna. Per questo motivo, l’ipotesi di un ritorno in Serie A si fa sempre più concreta. Tra le squadre interessate spicca l’Inter. Anche Napoli e Roma monitorano la situazione, pur consapevoli che Chiesa non avrebbe il posto da titolare garantito nemmeno in queste squadre, ma godrebbe comunque di un minutaggio superiore rispetto alla situazione attuale.

L’Inter, dal canto suo, vede in Chiesa un’opportunità interessante: garantire una soluzione d’attacco di qualità senza impegnarsi in un investimento oneroso immediato. L'operazione sarebbe in linea con la strategia dei nerazzurri di rinforzare l’attacco senza eccessivi rischi economici, puntando su giovani talenti già abituati al calcio italiano.

La palla passa ora al Liverpool, che dovrà decidere se aprire all'ipotesi di prestito, e a Chiesa stesso, che potrebbe cogliere questa occasione per rilanciarsi e riconquistare la maglia azzurra.

L'offerta dell'Inter

Inter che, dunque, sarebbe pronta a fare un tentativo per portare a Milano Federico Chiesa [VIDEO] nella prossima sessione estiva di Calciomercato.

Il Liverpool lo ha acquistato per 13 milioni di euro più bonus dalla Juventus la scorsa estate e non sembra voler chiudere ad una sua partenza un anno dopo. La società nerazzurra avrebbe un piano ben preciso per il classe 1997 e il piano sarebbe quello di prenderlo con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro.

Cifra che permetterebbe anche di realizzare una plusvalenza visto che a giugno 2026 l'attaccante sarà a bilancio per una cifra tra i 6 e i 7 milioni di euro.

Milan su Casadei

Il Milan si prepara a una profonda ristrutturazione, non solo a livello dirigenziale ma anche sul campo. Mentre l’amministratore delegato Giorgio Furlani è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo e di una figura da inserire come Head of Football, il mercato estivo si preannuncia altrettanto movimentato. Tra i nomi sul taccuino della dirigenza rossonera spicca Cesare Casadei, talento classe 2003, rientrato in Italia dal Chelsea lo scorso gennaio e attualmente in forza al Torino. Il giovane centrocampista ha subito fatto parlare di sé grazie a prestazioni convincenti, tra cui la rete decisiva nel successo esterno contro il Monza.

Toro che, comunque, ha già fatto sapere che non lascerà partire il proprio centrocampista per offerte inferiori ai 30-35 milioni di euro più bonus, chiudendo all'inserimento di contropartite tecniche.