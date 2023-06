Nelle ultime settimane si sta parlando di una possibile partenza di Federico Chiesa. A alimentare le voci di mercato su una sua eventuale cessione, c'è la notizia secondo cui il centrocampista avrebbe richiesto un aumento dello stipendio a 8 milioni di euro all'anno. Pertanto, qualora arrivassero offerte importanti di almeno 40 milioni di euro, queste sarebbero valutate. Non solo il Newcastle, ad esempio, ma anche il Manchester City in Inghilterra, alla ricerca di un centrocampista di fascia, sarebbe interessato a conoscere le intenzioni della Juventus riguardo a Chiesa.

Il giocatore Chiesa piacerebbe al Manchester City

La Juventus potrebbe quindi sedersi al tavolo e ascoltare le possibili offerte. Insomma, i campioni d'Europa guidati da Guardiola hanno intenzione di fare acquisti in Italia. una stagione difficile quella di Chiesa, che ha faticato a trovare la forma ottimale dopo l'infortunio del 2022 al ginocchio che l'ha condizionato per tutto l'anno. Ritornato da inizio 2023 il giocatore non è riuscito ad incidere come ci aspettava ma ha dato segnali importanti nell'ultimo match di campionato (segnando il gol decisivo contro l'Udinese) e di recente anche in nazionale segnando il gol decisivo per il 3 a 2 finale che ha garantito la vittoria della nazionale italiana sull'Olanda nella finale del terzo-quarto posto di Nations League.

Se dovesse arrivare un'offerta importante la Juventus potrebbe valutarla anche in considerazione di un contratto in scadenza a giugno 2025 e di una possibile richiesta di incremento ingaggio da 5 a 8 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'obiettivo a breve termine di Calvo e Scanavino è diminuire significativamente i costi della rosa bianconera, con un risparmio di 140 milioni di euro, considerando le mancate entrate derivanti dalla Champions League.

Questo comporterà un'azione sul monte ingaggi, che è strettamente legato al valore dei giocatori, quindi è probabile che ci siano una o più cessioni importanti da parte della Juventus. È quasi certo che non sarà rinnovato il contratto di Cuadrado e si prevede la rescissione del contratto di Alex Sandro. Al contempo, sarà fondamentale il contributo dei giovani, sia quelli già inseriti nella prima squadra che quelli che arriveranno, per un'organico che sarà ridimensionato sia numericamente che tecnicamente.

Abbiamo parlato della possibile cessione di Federico Chiesa, la Juventus valuterebbe offerte anche per Dusan Vlahovic. Si parla di un interesse di Bayern Monaco, Chelsea e Real Madrid per il giocatore, con la società bianconera che lascerebbe partire per un'offerta vicina ai 100 milioni di euro.