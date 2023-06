Nelle scorse ore il giornalista Giancarlo Padovan ha dedicato un editoriale su Calciomercato.com alla Juventus e al possibile arrivo in bianconero del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Desso stesso argomento hanno parlato Xavier Jacobelli a Radio BiancoNera e Marco Tardelli a Tuttosport.

Padovan: "Arrivo di Giuntoli alla Juve stimato per la prossima settimana e poi la squadra bianconera partirà a razzo"

Il giornalista Giancarlo Padovan è tornato a scrivere della Juventus e del possibile arrivo in bianconero dell'attuale direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli.

Padovan, in un editoriale pubblicato su Calciomercato.com ha detto: "Con l'arrivo di Cristiano Giuntoli, stimato per la prossima settimana, la Juventus non sarà più la stessa. Stop ai maxi-acquisti e avanti con le operazioni sostenibili. Gli acquisti dovranno essere possibili e realizzati con le cessioni, come fanno o faranno quasi tutte le squadre della serie A". Padovan ha poi rintuzzato sull'argomento Giuntoli asserendo: "E sicuro che Giuntoli, in questo periodo, abbia lavorato per la Juve. Non in maniera attiva, ma con la testa, gli appunti. Facile prevedere che dal primo di luglio la Juve parta a razzo e il piano-Giuntoli si dispieghi in tutta la sua potenza". Padovan ha poi concluso il suo intervento, sottolineando come l'arrivo del dirigente toscano alla Juventus potrebbe creare dei contrasti con il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri.

Jacobelli: "La Juventus con Giuntoli prende il migliore e appena si libererà potrà piazzare un grande colpo di mercato"

Del possibile approdo alla Juventus di Cristiano Giuntoli ha voluto parlare anche il giornalista sportivo Xavier Jacobelli. Quest'ultimo, intervenuto ai microfoni di Radio BiancoNera ha detto: "Nuovo DS? Con Giuntoli la Juventus prende il migliore al momento, quando sarà ufficiale il suo addio al Napoli, potrà ritenersi soddisfatta di aver piazzato un grande colpo di mercato.

Vlahovic? Spero che rimanga, viene da una stagione tormentata ma a 23 anni il suo valore è indiscusso e prima di sacrificarlo la Juventus dovrà contare fino a cento".

Juventus, Tardelli: "Allegri ha bisogno di un compagno alla Marotta e Giuntoli potrebbe essere l'uomo giusto"

Infine, anche l'ex calciatore Marco Tardelli ha parlato a Tuttosport del possibile arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus: "Credo che Allegri avrebbe dovuto avere un “compagno” vicino, nel senso di un tipo alla Marotta, un dirigente che lo accompagnasse.

Invece si è ritrovato da solo a gestire una situazione abbastanza difficile. Giuntoli potrebbe essere l’uomo giusto. Perché a volte per l’allenatore c’è bisogno di avere un colloquio sano con qualcuno che ti stia vicino".