Il Lecco è stato promosso in Serie B, dopo oltre 50 anni, battendo ai play off di Serie C il Foggia in finale. Una vittoria sudata e cercata con grande entusiasmo e determinazione. Il Lecco è stato trascinato dal suo capitano, il leccese Franco Lepore autore di tre gol in finale tra andata e ritorno (una all'andata e due al ritorno). Una grande festa nella città lombarda, che è durata poco. L'entusiasmo del Lecco è stato nettamente smorzato dal problema stadio. La società non è riuscita a trovare uno stadio di riserva nei dintorni e la documentazione per giocare nello stadio Euganeo di Padova è stata presentata dopo il termine ultimo e quindi dopo la chiusura per le iscrizioni al campionato di Serie B.

Ora è quindi incertezza attorno a questa situazione.

La scelta sarà del Consiglio Federale: riunione nei prossimi giorni

La scelta sulla situazione spetterà al Consiglio Federale. La grande beffa potrebbe arrivare dal fatto che il Lecco, qualora non si iscrivesse in serie B, dovrebbe ripartire non dalla Serie C ma addirittura dalla Serie D. Infatti, le iscrizioni nel campionato di terza serie sono ormai chiuse.

I problemi legati allo stadio Rigamonti- Ceppi di Lecco, dunque, potrebbero creare clamorosi disagi al club che, con tanti sforzi, aveva raggiunto la promozione nel campionato cadetto. Nei prossimi giorni, ma ancora non si sa quando con precisione, il Consiglio Federale si riunirà e deciderà a quale campionato dovrà partecipare il Lecco.

Il tecnico Foschi ha detto: "Sono convinto che la società sistemerà tutto e giocheremo nel nostro stadio", ma l'incertezza continua a farla da padrone in città e tra i tifosi lombardi. In città cresce quindi l'attesa in vista della riunione del Consiglio Federale, che verosimilmente avverrà nei prossimi giorni.

Problemi anche per la Reggina: Brescia e Perugia osservano

Problemi in Serie B ci sono pure per la Reggina che ha avuto diverse problematiche legate all'iscrizione. Il presidente del Brescia Cellino si è mostrato molto fiducioso sull'ipotesi di una partecipazione al prossimo campionato di Serie B, del suo club retrocesso sul campo dopo aver perso i play out contro il Cosenza di Guarascio.

Dunque viene chiamato in causa anche il Perugia (arrivato terzultimo in classifica nell'ultimo campionato di Serie B), considerando che le società "in bilico" in Serie B sono due e dunque due potrebbero essere i ripescaggi.

Ma potrebbe esserci un'altra pretendente. Nelle ultime ore, il giornalista foggiano Franco Ordine ha scritto una lettera pubblica indirizzata al Presidente di Lega Pro, Marani, chiedendo di ammettere il Foggia (perdente nella finale contro il Lecco), in Serie B. Insomma, si prevede un'altra estate rovente attorno alle iscrizioni al prossimo campionato cadetto.