L'Inter potrebbe rivoluzionare il proprio attacco in questa sessione estiva di Calciomercato. È già andato via Edin Dzeko, accasatosi al Fenerbahce dopo essere andato in scadenza di contratto, mentre Romelu Lukaku è tornato al Chelsea dopo il prestito anche se si sta cercando di riprenderlo. L'unico sicuro di restare è Lautaro Martinez, salvo offerte fuori mercato, destinato anche ad ereditare la fascia di capitano. In uscita, infatti, ci sarebbe anche Joaquin Correa, che non ha convinto il club nerazzurro in questi due anni. Proprio per questo il Tucu sarebbe stato proposto al Napoli.

Anche la Lazio è molto attiva sul mercato, soprattutto dopo la cessione di Milinkovic-Savic all'Al Hilal per 40 milioni di euro. I biancocelesti, infatti, sarebbero vicini all'acquisto di Lucas Torreira, che andrà a rinforzare il centrocampo, anche se non dovrebbe essere l'unico innesto in quella zona del campo.

Correa in orbita Napoli

Correa potrebbe essere ceduto dall'Inter in questa sessione di calciomercato. L'attaccante argentino ha deluso anche nella scorsa stagione, mettendo a segno soltanto una rete in Champions League e tre in campionato, a fronte dei quattro gol realizzati l'anno prima. Troppo poco rispetto all'investimento fatto, quando è stato acquistato dalla Lazio nell'estate 2021 per oltre 30 milioni di euro.

Il Tucu era un pallino di Simone Inzaghi, ma adesso le cose sono cambiate con il giocatore scivolato nelle gerarche e anche l'anno prossimo è ritenuto come quarta scelta dietro Lautaro Martinez, il nuovo arrivato Marcus Thuram, senza dimenticare il possibile ritorno di Romelu Lukaku.

In queste ultime ore starebbe prendendo quota l'ipotesi di un asse di mercato con il Napoli.

L'Inter, infatti, avrebbe offerto il cartellino di Correa ai partenopei con l'obiettivo di imbastire uno scambio alla pari con un altro argentino. Si tratta di Giovanni Simeone, riscattato dal Verona per 12 milioni di euro. Operazione che non farebbe realizzare una minusvalenza alla società nerazzurra e ai partenopei ma bisognerà capire se il club di De Laurentiis accetterà tale proposta.

Torreira ad un passo dalla Lazio

La Lazio è alla ricerca di rinforzi importanti in mezzo al campo. I biancocelesti avrebbero messo gli occhi su Lucas Torreira, da andare ad inserire in cabina di regia e la trattativa con il Galatasaray potrebbe andare in porto per una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro più bonus. Da capire, poi, chi prenderà il posto di Milinkovic-Savic, visto che Zielinski, obiettivo numero uno indicato da Sarri, anche lui sembra destinato in Arabia.