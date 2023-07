In queste ore il Paris Saint-Germain avrebbe richiesto informazioni per Dusan Vlahovic. La Juventus, però, cederebbe il suo attaccante solo per un’offerta superiore ai 75/80 milioni.

La società bianconera, nel frattempo, si sarebbe cautelata sondando la pista che porterebbe a Gianluca Scamacca. I bianconeri sarebbero in contatto con il West Ham per Denis Zakaria e per questo motivo Giuntoli avrebbe chiesto informazioni anche per l’attaccante classe '99.

Intanto i bianconeri avrebbero messo nel mirino anche Noah Okafor del Red Bull Salisburgo.

La Juventus non farà sconti per Vlahovic

In questi giorni Dusan Vlahovic è tornato a Torino per riprendere la preparazione alla Continassa, è apparso di buon umore e sta lavorando intensamente. In queste ore, avrebbe anche avuto modo di incontrare Cristiano Giuntoli. Il ds bianconero avrebbe detto al serbo di volere in rosa solamente giocatori convinti di restare alla Juventus. Su Vlahovic, però, ci sarebbero gli occhi di diversi club e, nelle ultime ore, il PSG si sarebbe fatto avanti con gli agenti del numero 9 bianconero.

La Juventus, nel frattempo, avrebbe già individuato alcuni giocatori che in caso di addio di Vlahovic potrebbero sostituirlo. In particolare i bianconeri avrebbero rivolto le loro attenzioni su Scamacca e su Okafor.

In caso di separazione da Vlahovic, il club torinese incasserebbe una cifra molto elevata e dunque potrebbe convincere il West Ham a cedere il suo attaccante, proponendo un trasferimento a titolo definitivo. Su Scamacca ci sarebbe anche la Roma, che sarebbe interessata a un prestito.

Ipotesi Lukaku per i bianconeri

In questi giorni alla Juventus è stato accostato il nome di Romelu Lukaku.

Il belga sarebbe in uscita dal Chelsea e su di lui in particolare ci sarebbe l’Inter che lo vorrebbe riportare a Milano. I nerazzurri, però, starebbero prima cercando di cedere Onana per avere le risorse poter presentare un’offerta ai blues.

La Juventus, dal canto suo, starebbe monitorando la situazione visto che la posizione di Dusan Vlahovic resterebbe in bilico.

Peraltro non sarebbe nemmeno da escludere che sia lo stesso Chelsea a farsi avanti per Dusan Vlahovic. A quel punto potrebbero essere i blues a offrire Lukaku a Giuntoli per provare ad arrivare al serbo. La variabile da non trascurare sarà la volontà degli stessi giocatori, che sarà decisiva per chiudere eventuali trattative.