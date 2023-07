La Juventus potrebbe cedere Dusan Vlahovic e secondo l'esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio i bianconeri penserebbero a Gianluca Scamacca come sostituto. Di questa possibile operazione hanno dunque detto la loro opinione ai microfoni della trasmissione di Sky Sport Calciomercato l'Originale, gli ex calciatori Giuseppe Bergomi e Giancarlo Marocchi ed il giornalista Paolo Condò.

La Juventus pensa a Scamacca come possibile sostituto di Vlahovic, Bergomi boccia il tutto: 'Operazione che non capisco'

Nelle scorse ore il giornalista Gianluca Di Marzio ha rivelato come la Juventus starebbe pensando a Gianluca Scamacca, attaccante del West Ham che in bianconero andrebbe evidentemente a sostituire Dusan Vlahovic qualora il serbo venisse ceduto.

Di questa possibile trattativa ha dunque voluto dire la sua un'icona del mondo Inter come Giuseppe Bergomi: quest'ultimo, ospite negli studi di Sky Sport nella trasmissione Calciomercato l'Originale ha dunque asserito: "Scamacca per Vlahovic, faccio fatica a capirlo, Vlahovic è un grande giocatore, è più giovane, quindi deve essere un'operazione di mercato dove la Juventus si alleggerisce di un contratto, porta a casa dei soldi e quindi li va a investire su un calciatore italiano". Bergomi nel suo intervento sulla Juventus ha poi parlato del recente passaggio in bianconero del neo ds Cristiano Giuntoli: "Giuntoli? Nel calcio la cosa che non cambia mai è quell'aspetto di fare gruppo, dare disponibilità, se crei quell'alchimia giusta, dove tutti danno disponibilità, riesci ad andare oltre l'ostacolo".

Juve, Condò: 'Scamacca è corteggiato da diverse grandi del nostro campionato e secondo me farebbe bene'

Ospite insieme a Beppe Bergomi della trasmissione di Sky Calciomercato l'Originale c'era anche il giornalista Paolo Condò, che come l'ex difensore dell'Inter ha parlato dell'accostamento di Gianluca Scamacca alla Juventus: "Scamacca è uno dei centravanti più interessanti sul mercato, non a caso lo stanno seguendo tutti però ci sono i movimenti internazionali che stanno condizionando anche la Juventus, perché solo se Vlahovic va via potrebbe arrivare.

Secondo me Scamacca ci starebbe bene in una grande del calcio italiano, Juventus, Milan o Roma che lo stanno corteggiando e anche nell'Italia di Mancini".

Marocchi: 'Scamacca alla Juve? Dodici mesi fa avrei detto subito di si ma la scorsa stagione dell'attaccante mi fa pensare'

Nel parterre de roi della trasmissione Sky Calciomercato l'Originale era presente anche l'ex calciatore Giancarlo Marocchi, che come i succitati personaggi, ha commentato le indiscrezioni che vorrebbero Scamacca in orbita Juventus: "Dodici mesi fa Scamacca alla Juve o al Milan avrei detto subito sì, ma quest'anno anno di pausa mi fa pensare. Giuntoli? Alla Juventus non avrà tempo, la Juve deve partire per vincere lo Scudetto in questo campionato, senza tempo e dovendo vendere tanto, non sarà semplice ma anzi difficilissimo".