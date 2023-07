Ultime ore di vacanza prima del ritorno in campo. Il Crotone darà il via alla nuova stagione nella giornata di lunedì 17 luglio con il ritrovo in città dei calciatori e le visite mediche di rito.

Il gruppo, che inizierà ad allenarsi nella stessa Crotone prima di trasferirsi nella Sila crotonese, potrebbe vedere alcune partenze nei prossimi giorni. Dopo aver acquisito Cosimo Chiricò, il Catania sarebbe interessato di fatti anche a Giuseppe Cuomo ed Andrea Dini. Per quanto riguarda invece il mercato in entrata rimarrebbe viva la pista che porta ad Aristidi Kolaj del Pescara.

Catania, occhi in casa Crotone

Sono tante le voci circolate nelle ultime ore in terra di Sicilia, sponda Catania. Alcune di queste potrebbero riguardare il Crotone. Gli etnei, neopromossi, starebbero provando ad allestire una squadra che possa puntare alla vittoria del torneo. Dopo aver tesserato l'attaccante Cosimo Chiricò (svincolato proprio dal Crotone), i dirigenti siciliani avrebbero individuato nell'estremo difensore Andrea Dini un nome valido per la porta. Sempre da Crotone potrebbe arrivare il difensore Giuseppe Cuomo, altro possibile partente della rosa degli squali. Verso Catania anche l'esterno Luca Calapai, svincolato dal Crotone dopo la scadenza del suo contratto giunta il 30 giugno 2023.

Crotone, interesse per Kolaj

Già vicino a vestire la maglia del Crotone nella scorsa sessione di mercato di gennaio, l'attaccante Aristidi Kolaj del Pescara rimarrebbe un profilo gradito ai calabresi. In Abruzzo la sua avventura sembrerebbe ormai agli sgoccioli, in modo similare a quella dell'attaccante Facundo Lescano seguito dalla Triestina.

Aristidi Kolaj era stato individuato dalla società rossoblù come calciatore duttile da inserire in squadra per cercare di vincere i playoff dello scorso torneo. Poi, nelle ultime ore di mercato il tutto era sfumato a causa del mancato trasferimento alla Spal dell'attaccante Augustus Kargbo.

Le altre operazioni

Il primo calciatore che potrebbe partire nei prossimi giorni sembrerebbe il centrocampista Jacopo Petriccione.

Il numero 10 del Crotone rappresenta il calciatore più pagato dell'intera Serie C. Difficile trovare una collocazione in terza serie, più probabile un trasferimento in un club di Serie B.

Non dovrebbe partire invece l'attaccante Guido Gomez: la punta, corteggiata nelle scorse settimane dalla Lucchese, sembrerebbe uno dei calciatori sui quali il Crotone punterà per ripartire. Da valutare poi la posizione del portiere Paolo Branduani, che poco ha convinto nell'ultima stagione tanto da svolgere per lunghi tratti del campionato il ruolo di secondo alle spalle di Andrea Dini.