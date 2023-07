Con la chiusura ad ogni trattativa con Romelu Lukaku, l'Inter sarebbe già alla ricerca di un nuovo attaccante.

Tra i nomi in cima alla lista di Beppe Marotta parrebbe esserci quello di Mateo Retegui, che vorrebbe giocare in Italia, anche per convincere Mancini in previsione dell'Europeo 2024 a concedergli una maglia in nazionale. In ambito cessioni invece, Correa avrebbe per la prima volta aperto ad una eventuale cessione, anche in prestito, per trovare maggiore spazio e continuità in una nuova squadra.

Retegui, l'alternativa low cost per l'attacco nerazzurro

Dopo la prima convocazione in nazionale a marzo Retegui avrebbe sin da subito espresso la sua volontà di approdare in Serie A. In particolare il padre agente, in un'intervista ad Aprile aveva già fatto sapere dell'interesse di diversi club europei, tra cui ci sarebbe nelle ultime ore anche l'Inter, che dopo aver abbandonato la pista Lukaku, starebbe muovendo i primi passi verso questo nuovo obiettivo. Il giocatore però, piace anche al Genoa che si sarebbe mosso per primo, chiedendo informazioni direttamente al Boca Juniors, che ne detiene il cartellino. Entrambi i club, penserebbero ad un prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro, cifra nettamente inferiore rispetto ai 40 milioni richiesti dal Chelsea per Lukaku, e che farebbero della punta argentina una soluzione concreta e vantaggiosa per i nerazzurri.

L'Arabia tenta Correa, che potrebbe partire anche in prestito

Con l'arrivo di Thuram e la ricerca di un ulteriore attaccante da affiancare a Lautaro, le strade tra Correa e il club meneghino potrebbero dividersi, anche per le richieste dell'argentino che vorrebbe giocare di più in vista della prossima stagione. Il giocatore per questo, avrebbe aperto ad una cessione, con diversi club arabi che sarebbero intenzionati ad ingaggiarlo e l'Inter che lo valuta intorno ai 15 milioni di euro, Al momento, non sarebbero arrivate offerte ufficiali, ma Marotta e Ausilio potrebbero anche pensare a una soluzione in prestito oneroso, visto l'investimento fatto per l'attaccante due anni fa, quando venne prelevato dalla Lazio per una cifra complessiva di 29 milioni di euro.

Questione Lukaku, la risposta dell'Inter al suo entourage

A seguito delle prime voci che segnalavano già un incontro tra Lukaku e la Juventus, sono arrivate le conferme delle più importanti testate di Calciomercato, che hanno anche riportato la risposta della società nerazzurra, che sarebbe stata colta di sorpresa da questa iniziativa del giocatore e particolarmente infastidita, tanto da abbandonare qualsiasi contatto con il Chelsea e i vari portavoce del belga.

Al momento la stessa Juve, starebbe attendendo prima di entrare nel vivo dell'operazione, perchè necessita di un'importante cessione in attacco, e tutte le indicazioni porterebbero a Dusan Vlahovic come possibile partente per lasciare il posto a Lukaku, e garantire al club bianconero un'importante plusvalenza sulla punta ex Fiorentina.