Il Crotone riparte sotto la gestione del tecnico Lamberto Zauli. Alla fine la società calabrese, dopo aver incontrato e valutato diversi tecnici, ha deciso di dare una nuova chance al tecnico ex Juventus Next Gen. Sarà ancora lui per un anno a guidare il Crotone nel "Girone C" di terza serie. Gli squali, parallelamente, starebbero per salutare l'esterno rumeno Vasile Mogos prossimo al trasferimento al Cluj. In uscita poi ci sono alcuni pezzi pregiati: da Cosimo Chiricò a Jacopo Petriccione passando per il capitano Wladimir Golemic.

Crotone, panchina a Zauli

Tanto rumore per nulla. Il Crotone ha dunque fatto dietrofront e confermato Zauli.

Nuova chance per il tecnico che, a differenza dello scorso anno, sarà chiamato a guidare una squadra giovane e con meno nomi di spicco rispetto al torneo da poco concluso. Per lui un anno di contratto con scadenza del legame fissata al 30 giugno 2024. Come annunciato dalla società, nella mattinata del 4 luglio lo stesso Lamberto Zauli incontrerà la stampa per spiegare i motivi della sua permanenza.

Mogos, addio al Crotone

Chi invece non farà parte della squadra nel prossimo torneo sarà l'esterno Vasile Mogos. Il calciatore, protagonista di un grande finale di torneo, diventerà - salvo imprevisti - un nuovo calciatore del Cluj.

Un addio all'Italia che lo ha visto protagonista con le maglie di Chievo Verona e Cremonese nei campionati di Serie A e Serie B. Poi l'arrivo in Calabria in un momento difficile della storia moderna del Crotone con la retrocessione in Serie C e il ritorno in cadetteria sfumato pochi mesi fa.

Le altre operazioni

Con l'avvio ufficiale del Calciomercato estivo diversi "rumors" dei giorni scorsi potrebbero tramutarsi in operazioni ufficiali.

Il nome forte è quello di Cosimo Chiricò, attaccante reduce da una stagione importante con il Crotone ma ormai ad un passo dall'addio. Per lui a farsi avanti è stato in particolare il Benevento che spera che il ragazzo rescinda il contratto per accasarsi a zero.

Verso l'addio anche il capitano Wladimir Golemic che dovrebbe essere "tagliato" per mantenere in ordine il bilancio.

Addio sicuro anche per il centrocampista Jacopo Petriccione che rappresenta uno dei calciatori con il contratto più oneroso. Svincolato infine ufficialmente l'esterno Luca Calapai il cui contratto con il Crotone è scaduto nella giornata del 30 giugno 2023, per lui l'ipotesi di un ritorno a Catania sembrerebbe più che concreta.