La dirigenza dell'Inter starebbe valutando un possibile acquisto per la difesa da affidare al mister Simone Inzaghi ed il nome caldo di queste giornate di Calciomercato estivo sarebbe quello di Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina; per arrivare al difensore serbo i nerazzurri starebbero riflettendo sul presentare un'eventuale offerta di circa 30 milioni di euro per convincere il club toscano a cedere il giocatore.

L'idea dell'Inter per la difesa: Nikola Milenkovic dalla Fiorentina

Il difensore serbo era già finito nel mirino dei nerazzurri nella scorsa sessione di mercato invernale per sostituire il partente Milan Skriniar, andato via poi in estate; oggi il difensore serbo piacerebbe nuovamente all'Inter, che potrebbe avanzare una proposta alla Fiorentina nelle prossime settimane.

La dirigenza dei 'Viola' valuterebbe il giocatore circa 30 milioni di euro con i nerazzurri che potrebbero arrivare ad offrire una cifra vicina a quanto richiesto dal club toscano per concludere l'affare nelle prime settimane di agosto.

La situazione della difesa dell'Inter: via Skriniar, dentro Bisseck

Nelle prime settimane di calciomercato si è verificato l'addio a parametro zero di Milan Skriniar, che dopo il mancato rinnovo di contratto con i nerazzurri è passato al Paris Saint Germain; per sostituirlo è stato acquisito il cartellino del difensore Aurel Bisseck.

Oltre ai rinnovi di Alessandro Bastoni e Matteo Darmian, i nerazzurri starebbero cercando sul mercato un nuovo profilo per cercare di dare il cambio ad una difesa che ad oggi avrebbe un'età media piuttosto elevata; nelle prime giornate di questa estate di calciomercato è stato confermato anche Stefan De Vrij, che rimarrà in nerazzurro anche in questa stagione.

Per quanto riguarda la situazione del portiere, i nerazzurri hanno ceduto al Manchester United Andrè Onana per una cifra vicina ai 60 milioni di euro totali e nello stesso tempo non hanno rinnovato il contratto di Samir Handanovic dopo 11 stagioni in nerazzurro; la dirigenza in queste giornate starebbe aprendo nuove piste per trovare un nuovo primo portiere, con Yann Sommer del Bayern Monaco ed Anatoly Trubin dello Shaktar Donetsk in pole come possibili nuovi numeri uno nerazzurri.

In lizza per la difesa della porta dell'Inter ci sarebbe anche Emil Audero, portiere attualmente in forza alla Sampdoria, le cui quotazioni sarebbe salite nelle ultime ore dato il complicarsi delle altre trattative in corso con i due club europei che avrebbero richiesto più di quanto l'Inter vorrebbe offrire.