Il nuovo direttore sportivo del Crotone Giuseppe Di Bari è stato presentato nella conferenza stampa svolta nella mattinata di martedì 4 luglio.

Alla presenza del riconfermato tecnico Lamberto Zauli, del direttore generale Raffaele Vrenna e del presidente Gianni Vrenna sono state affrontate diverse tematiche, dal Calciomercato al ritiro estivo passando per la prossima campagna abbonamenti.

Crotone, Mogos al Cluj

Dopo 13 anni in Italia e due stagioni con la maglia del Crotone l'esterno Vasile Mogos è ufficialmente un calciatore del Cluj. A darne l'annuncio ufficiale è stato il Direttore Sportivo Giuseppe Di Bari.

Per il calciatore romeno si tratta di un ritorno in patria con un contratto sottoscritto di valenza biennale.

Il calciatore ha intanto voluto salutare i tifosi del Crotone sulla sua pagina social Instagram. "Ciao popolo rossoblu, una sola parola grazie di cuore a tutti voi, è stato un onore. Da oggi avrete un tifoso in più!".

Un Crotone da ricostruire

Sarà sicuramente tanto il lavoro da effettuare da parte della dirigenza rossoblù. Il Crotone dovrà riscostruire gran parte della rosa per farsi trovare pronto e competitivo in vista della prima gara ufficiale in programma il 6 agosto in Coppa Italia Frecciarossa contro il Lecco.

Tra i partenti ci dovrebbe essere l'attaccante Augustus Kargbo, per il quale nelle ultime ore si sarebbe fatto sotto il Cosenza.

In uscita l'attaccante Cosimo Chiricò che potrebbe svincolarsi con una clausola rescissoria da circa 1000 euro. A seguirlo sarebbero il Cluj e il Benevento. Avrebbe le valigie pronte anche il difensore e capitano Wladimir Golemic che dovrebbe salutare per la seconda volta gli squali per cercare fortuna altrove.

In entrata gli squali si sarebbero inseriti nella corsa per l'attaccante Cristian Galano. Il calciatore, seguito anche dall'Audace Cerignola, garantirebbe esperienza in terza serie.

Sempre in attacco pare svanita quasi definitamente la pista Cosimo Patierno (vicino all'Avellino), quindi il Crotone seguirebbe lo svincolato Vito Leonetti, nelle ultime due stagioni protagonista con la maglia della Turris.

Prezzi ridotti per i tifosi

Nelle prossime giornate il Crotone lavorerà anche alla campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2023-2024.

Come dichiarato dal presidente Gianni Vrenna in conferenza stampa la società seguirà la linea tracciata lo scorso anno, dunque con dei prezzi ridotti per favorire il riavvicinamento dei tifosi e permettere alle famiglie di ritornare allo stadio comunale Ezio Scida.