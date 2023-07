Nelle scorse ore l'ex capitano della Roma Francesco Totti ha parlato alla trasmissione di Sky Sport 10+10 di Alessandro Del Piero, sottolineando come la Juventus dovrebbe riprendere il "Pinturicchio" tra le proprie file. Anche Del Piero ha partecipato allo stesso format e tra gli argomenti trattati dall'ex calciatore bianconero c'è stato l'addio alla Juve, l'evoluzione del numero 10 e il rapporto di amicizia avuto con lo stesso Totti.

Totti sponsorizza Del Piero: "La Juventus lo dovrebbe riprendere in società, parliamo di uno che ha fatto la storia del calcio"

L'ex capitano della Roma Francesco Totti è intervenuto nel format televisivo creato da Sky Sport 10+10 e tra gli argomenti trattati c'è stato anche Del Piero ed il suo possibile inserimento nella Juventus. "Se io fossi la Juventus, un ragazzo come Del Piero è doveroso che sia dentro la società, proprio per quello che ha fatto, per la capacità calcistica che ha, stiamo parlando di uno che ha fatto la storia del calcio" ha detto Totti che poi ha aggiunto su Del Piero: "Sa come gestire la situazione, come scegliere i giocatori. Questo mi domando, perché gente come Maldini e Del Piero stanno fuori".

Totti ha poi rintuzzato sull'argomento asserendo: "Il problema è che dentro ad alcuni club ci deve essere chi capisce di calcio". Totti ha infine voluto concludere il suo intervento sottolineando come il rapporto avuto con Alessandro Del Piero sia sempre stato di assoluto rispetto sia fuori che dentro dal campo di calcio.

Del Piero: "Con Totti un rapporto speciale, le nostre carriere sono state parallele"

Lo stesso Del Piero è stato protagonista insieme a Totti nel format 10+10 di Sky Sport. L'ex capitano della Juventus ha dunque parlato del giorno del suo addio alla maglia bianconera rivelando: "L'addio alla Juve è stato bellissimo ma drammatico.

Con Agnelli non c'è stato niente di irrisolto". Del Piero ha poi raccontato brevemente la sua storia alla Juventus dicendo: "In quei 20 anni abbiamo fatto tutto, abbiamo vinto le cose più impossibili e belle, fino a quello che è successo nel 2006, che oltre al Mondiale per noi è stato un anno tragico con la Serie B". Del Piero ha poi parlato di quello che rappresenta il numero 10 nel mondo del calcio e della sua evoluzione con passare degli anni: "I numeri 10 sembrano essere esterni ma nella nostra generazione il 10 doveva correre come un numero 8 o un 4, dare una mano al resto della squadra e alla fine metterla all’incrocio". Nel finale del suo intervento, Del Piero ha poi parlato di Francesco Totti, sottolineando come le loro carriere siano state parallele e che diverse circostanze lo abbiano legato particolarmente all'ex capitano della Roma.