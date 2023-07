Nelle scorse ore il procuratore Malu Mpasinkatu ha parlato della Juventus e dell'arrivo in bianconero del direttore sportivo toscano Cristiano Giuntoli. Dello stesso argomento hanno detto la loro opinione l'avvocato Domenico La Marca a 1 Football Club e l'ex presidente del Carpi Stefano Bonacini a Calciomercato.it.

Giuntoli sempre più vicino alla Juventus, Mpasinkatu: "La gente da lui vorrà lo scudetto"

L'agente sportivo Malu Mpasinkatu è stato intervistato ai microfoni di Radio BiancoNera e tra gli argomenti toccati c'è stata la Juventus e quello che starebbe divenendo il nuovo direttore sportivo dei bianconeri, Cristiano Giuntoli.

"Giuntoli arriva in una realtà abituata a vincere, anche se non sta vincendo in questi ultimi anni. Di conseguenza, la gente si aspetterà subito lo scudetto, cosa che non veniva chiesto al Napoli" ha detto Mpasinkatu che poi ha aggiunto su Giuntoli: "I bianconeri non devono lottare, ma devono vincere il campionato. Sono due cose un po' diverse. Io ho fatto i complimenti in privato a Giuntoli, perché lo ritengo un collega da prendere a modello". Mpasinkatu ha poi concluso il suo intervento su Giuntoli, sottolineando come il direttore sportivo toscano abbia sostanzialmente girato tutte le categorie del calcio, arrivando a toccare l'apice vincendo prima lo scudetto con il Napoli e poi approdando in una delle squadre più importanti come la Juventus.

La Marca: "Giuntoli arriva alla Juventus con la necessità di far tornare il club bianconeri ai massimi livelli"

Anche l'avvocato Domenico La Marca ha parlato di Cristiano Giuntoli e del suo avvicinamento alla Juventus. Ecco quanto detto dal legale in merito ai microfoni di 1 Football Club: "Il buon senso alla fine ha prevalso nella vicenda Giuntoli, che a Torino si ritroverà a gestire una situazione completamente diversa rispetto alle sue precedenti esperienze.

È chiaro che i bianconeri debbano ripartire con nuovo progetto, ma allo stesso tempo la Juventus necessita, nel breve tempo, di ritornare ad essere competitiva ad altissimi livelli". La Marca ha poi concluso il suo intervento su Giuntoli sottolineando come l'avventura del direttore sportivo alla Juventus potrebbe dipendere dal feeling che si instaurerà con il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri.

Bonacini: "Giuntoli ha molte doti e saprà portare alla Juventus sia sconosciuti sia grandi calciatori"

Infine, dell'arrivo di Giuntoli alla Juventus ha detto la propria opinione ai microfoni di Calciomercato.it anche l'ex presidente del Capri Stefano Bonacini: "Giuntoli ha molte doti e ha sempre la giocata in mano. Potrebbe portare dei giocatori interessanti alla Juventus, magari anche sconosciuti. Quello che ha voluto fare lo ha fatto negli otto anni di Napoli, se vuole portare a casa un giocatore lo porta a casa. Cristiano non ha difficoltà di questo tipo, se vuole convincere il grande giocatore ci riesce".