Secondo le ultime di mercato, la Juventus ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrebbero messo nel mirino Rodri Sanchez, trequartista del Real Betis dato in uscita dal club spagnolo. Il club bianconero, inoltre, vorrebbe acquisire anche un centrocampista, ma due dei presunti obiettivi della "Vecchia Signora", vale a dire Davide Frattesi e Sergej Milinkovic-Savic, starebbero sfumando.

Juventus, Giuntoli studia il primo colpo per i bianconeri: Rodri Sanchez nel mirino del ds toscano

La Juventus e quello che sta per diventare il nuovo direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli, starebbero cercando un numero 10 da aggiungere alla rosa e il primo acquisto dell'ex dirigente del Napoli potrebbe essere Rodri Sanchez.

Il trequartista classe 2000, attualmente in forza al Real Betis, ha da poco prolungato con la società iberica fino al 2026, inserendo nel contratto una clausola rescissoria che lo libererebbe per una somma vicina ai 40 milioni di euro. Rodri Sanchez, nonostante il rinnovo, sarebbe comunque pronto a lasciare la squadra spagnola e per questa ragione la Juventus potrebbe presto tentare di portarlo alla Continassa. Sul ventitreenne ci sarebbe anche l'attenzione del Napoli, che avrebbe già intavolato una trattativa con il Betis impostando l'operazione sulla cifra della clausola, ma cercando di abbassare le pretese economiche degli iberici.

Ecco perché la Juventus avrebbe anche altri nomi sulla lista per il ruolo del trequartista come ad esempio Kamada: il calciatore giapponese che si è liberato a parametro zero dall'Eintracht Francoforte sarebbe stato già vicino ad arrivare ad una formazione italiana, il Milan, ma il repentino allontanamento di Paolo Maldini avrebbe fatto saltare la trattativa fra le parti.

Infine, sempre per il ruolo del numero 10 la Juventus avrebbe pensato al ritorno di Paulo Dybala alla Continassa.

Juventus, a centrocampo starebbero sfumando i due obiettivi di mercato Frattesi e Milinkovic-Savic

La Juventus oltre ad un trequartista starebbe cercando anche un centrocampista da aggiungere alla propria rosa ma, secondo le ultime indiscrezioni, due degli obiettivi bianconeri starebbero sfumando, vale a dire Davide Frattesi e Sergej Milinkovic-Savic.

Per quanto riguarda Frattesi, secondo il giornalista Gianluca Di Marzio si starebbe dirigendo all'Inter, con la quale il calciatore avrebbe raggiunto un accordo totale. Al Sassuolo andrebbero dunque 25 milioni di euro più il profilo di Mulattieri come parziale contropartita.

Per quanto riguarda invece Milinkovic-Savic, il Corriere della sera riporta come sia la Juventus che gli altri club in Italia avrebbero allentato la presa sul centrocampista serbo e, di conseguenza, il suo agente sportivo Kezman starebbe provando a piazzarlo in Inghilterra, dove il Chelsea avrebbe manifestato un certo interesse.