Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus potrebbe pensare ad un ritorno clamoroso alla Continassa, quello di Paulo Dybala, attaccante attualmente in forza alla Roma che potrebbe essere acquisito andando a pagare entro il 31 luglio una clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Inoltre, i bianconeri vorrebbero garantirsi anche un centrocampista, con i nomi di Kamada e Sergej Milinkovic-Savic tra le opzioni.

Juventus, l'ultima idea alla Continassa potrebbe essere il ritorno di Paulo Dybala in bianconero

La Juventus nella stagione 2021/22 Paulo Dybala ha salutato tra le lacrime dei tifosi ma, secondo quanto riportato da Tuttosport, il nome del calciatore argentino potrebbe tornare di moda alla Continassa in questa estate.

Stando al quotidiano piemontese, infatti, nel contratto che ha stipulato la "Joya" con la Roma, esiste una clausola rescissoria che lo libererebbe entro il 31 di luglio per 20 milioni di euro, una cifra nettamente inferiore rispetto alle potenzialità che il calciatore sudamericano ha mostrato anche nella Capitale. La Juve, inoltre, dovrebbe garantire a Dybala uno stipendio superiore ai 4 milioni di euro che attualmente l'argentino percepisce dalla Roma, alzando il salario del calciatore e portandolo ad almeno 6 milioni di euro. In tutto questo, è doveroso sottolineare come la Roma, qualora trovasse l'intesa con lo stesso Dybala, aumentando lo stipendio della "Joya" andrebbe automaticamente ad eliminare quella clausola che permetterebbe ad un club italiano di strappare via il calciatore dalla Capitale a "soli" 20 milioni di euro.

Juventus, casting per il centrocampo: da Zielinski a Camada fino a Milinkovic-Savic, quanti nomi per la mediana

Oltre al ritorno di Dybala, la Juventus penserebbe anche ad un innesto per il centrocampo e tra i nomi osservati dalla società bianconera ci sarebbe quello di Kamada: il trequartista giapponese si è liberato in questa estate a parametro zero dall'Eintracht Francoforte e, dopo essere stato vicino al Milan nelle scorse settimane, ora attenderebbe la chiamata di una big.

Alla Juventus è stato accostato anche il nome di Piotr Zielinski: il mediano del Napoli, che andrà in scadenza di contratto con la formazione partenopea nel 2024, piacerebbe molto a Cristiano Giuntoli, probabile prossimo direttore sportivo della "Vecchia Signora". Tuttavia, dai piani alti della società bianconera si sarebbe registrato un riscontro negativo nei confronti di questa possibile trattativa.

Infine, per la Juventus resterebbe sempre sullo sfondo il profilo di Milinkovic-Savic: il tuttocampista della Lazio, come Zielinski, andrà in scadenza di contratto nel 2024 ma la richiesta economica del presidente Claudio Lotito, 40 milioni di euro, bloccherebbe ancora l'operazione tra le due società.