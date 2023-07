Martin Satriano è tornato all'Inter. Dopo una stagione in prestito all'Empoli, il club toscano non lo ha riscattato, e così l'attaccante urugaiano è rientrato a Milano dove, però, non è destinato a restare. Reduce da un'annata personalmente poco soddisfacente soprattutto a livello realizzativo, con 2 reti in campionato in 30 presenze, il giovane centravanti è alla ricerca di un'altra squadra che gli permetta di giocare da titolare ma soprattutto di ritrovare la via del goal che sembra aver smarrito.

Satriano nella prossima stagione potrebbe trasferirsi all'estero.

Sembra, infatti, che su di lui sia piuttosto forte l'interesse della Dinamo Zagabria che avrebbe già aperto una trattativa con l'Inter per trovare la soluzione giusta per portare l'attaccante 22enne in Croazia.

I nerazzurri avrebbero chiarito subito le loro intenzioni: Satriano non andrebbe ceduto a titolo definitivo. La formula gradita alla società milanese sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. In questo modo l'Inter - che crede ancora nelle potenzialità del centravanti di Montevideo - si assicurerebbe la possibilità di riportarlo a Milano se il giocatore dovesse finalmente mostrare le sue potenzialità nel calcio professionistico.

La Dinamo Zagabria si starebbe avvicinando a Satriano

Inter e Dinamo Zagabria starebbero portando avanti una serie di confronti per Martin Satriano. Come anticipato in precedenza, l'obiettivo del club meneghino sarebbe quello di girare l'attaccante uruguaiano a un'altra squadra in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

La destinazione croata potrebbe rappresentare una prospettiva appetibile per Satriano. Infatti andrebbe a giocare in una formazione blasonata in patria (non a caso si è laureata campione di Croazia nel 2022-2023) e, in più, impegnata nelle coppe europee, giacché disputerà la prossima Champions League. La prospettiva di un altro prestito in Italia, invece, sembra allontanarsi.

Infatti pare che, oltre alla Dinamo Zagabria, anche il Parma si sia informato per Martin Satriano. I ducali, però, militano in Serie B, e sia l'Inter che il calciatore vorrebbero un'esperienza più probante che possa permettere di accumulare esperienza ad alti livelli per poi provare a rientrare in nerazzurro da protagonista. Sullo sfondo ci sarebbe stato anche un tentativo del Brest che ha già avuto Satriano in prestito tra il gennaio e il giugno del 2022, quando il centravanti di Montevideo ha messo insieme 16 gettoni di presenza tra campionato francese e coppa nazionale con 4 reti all'attivo.

Per le suddette ragioni, dunque, al momento la Dinamo Zagabria sarebbe in vantaggio sulla concorrenza per assicurarsi le prestazioni di Satriano.