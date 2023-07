Il Milan starebbe per entrare in maniera importante nelle prossime trattative di Calciomercato e dopo aver perso Thuram e Frattesi vorrebbe portare a Milano l'ex attaccante spagnolo della Juventus, attualmente all'Atletico Madrid, Alvaro Morata.

Milan, Alvaro Morata è un obiettivo concreto per l'attacco

Il Milan è alla ricerca di rinforzi importanti per poter migliorare l'andamento della scorsa stagione e per provare magari a vincere qualcosa di importante. La cessione di Sandro Tonali ha provocato un po' di malumore trai tifosi [VIDEO] che si attendono ora una campagna acquisti adeguata al blasone della società rossonera.

Parte del ricavato per la partenza del centrocampista della nazionale direzione Newcastle potrebbe essere riversato sull'acquisto di un attaccante. L'obiettivo principale sembrerebbe essere l'attaccante dell'Atletico Madrid Alvaro Morata, al quale dovrebbe essere già stata fatta una prima offerta economica relativamente al suo contratto. I rossoneri avrebbero, secondo alcuni addetti ai lavoro che si occupano di calciomercato, offerto al calciatore spagnolo un contratto quadriennale, un anno in più rispetto all'attuale triennale che lo lega all'Atletico Madrid. Il contratto che lega Morata al club allenato da Diego Simeone ha al suo interno una clausola rescissoria di 10 milioni di euro, cifra ampiamente alla portata del club milanista e perfettamente in linea con il valore del calciatore.

Calciomercato Milan: l'alternativa per l'attacco sarebbe Scamacca

Il Milan a breve potrebbe affondare i colpi per ottenere le prestazioni sportive del centravanti spagnolo ex Juventus Alvaro Morata. Nel caso che le cose non vadano come il club rossonero si aspetta, sia con il calciatore che con il club spagnolo, ci sarebbe già pronta una valida alternativa.

Il nome che sta circolando già da diverse settimane è quello dell'attaccante ex Sassuolo, ora al West Ham, Gianluca Scamacca. Quest'ultimo dopo un'annata non particolarmente soddisfacente in Inghilterra gradirebbe tornare nel campionato italiano e il Milan potrebbe accontentarlo. Uno dei problemi principali sarà certamente rappresentato dalle richieste del club inglese che, non volendo assolutamente rischiare di fare una minusvalenza, chiederebbero non meno di 35 milioni di euro.

Da considerare, inoltre, che per l'attaccante ci sarebbe anche un forte interessamento da parte della Roma desiderosa di rinforzare in maniera importante il proprio reparto avanzato. I giallorossi di José Mourinho al momento sembrerebbero essere addirittura in vantaggio nella corsa all'attaccante italiano.