L'Al-Nassr ha chiuso la sua tournée giapponese con un pareggio contro l'Inter e ora la formazione saudita si concentra con determinazione sugli impegni ufficiali che la attendono. Il tecnico Luis Castro ha sottolineato come la sua squadra saudita sia in ripresa e come l'evoluzione del movimento stia portando grandi nomi e prestigio alla competizione tanto che, secondo Castro, "non c'è differenza tra noi e nessun'altra squadra".

Un viaggio di oltre 10 ore li porterà in Arabia Saudita, dove dovranno giocare contro l'Al-Shabab poco dopo il loro arrivo.

Nonostante queste sfide, Castro ha elogiato i suoi giocatori per la loro prestazione contro l'Inter, sottolineando la determinazione e l'impegno mostrati durante il secondo tempo della partita, durante il quale hanno avuto numerose occasioni per segnare.

L'Al-Nassr guida l'evoluzione del calcio saudita: Crescita organizzativa e talento locale in primo piano

Castro ha esposto con orgoglio la crescita e il miglioramento dell'Al-Nassr come squadra. "Non c'è differenza tra noi e nessun'altra squadra, e ogni giorno l'Al-Nassr guadagna un nome e una reputazione più globali, non solo con la presenza di grandi giocatori, ma anche con l'organizzazione all'interno del club e per il livello con cui si presenta in campo." Il campionato saudita attira giocatori di alto livello, ma Castro ha evidenziato il notevole sviluppo dei giocatori sauditi, dimostrando una grande fiducia nel talento locale.

Per Castro i risultati positivi contro club di alto livello rafforzano la reputazione internazionale

Il tecnico ha fatto notare la crescita e organizzazione del calcio in Arabia Saudita, anticipando l'arrivo di ulteriori giocatori per migliorare ulteriormente la squadra. La tournée in Giappone è stata un'opportunità preziosa per l'Al-Nassr, poiché ha permesso alla squadra di giocare contro club importanti nella Champions League europea.

Secondo il tecnico questo ha dimostrato che l'Al-Nassr è in grado di competere con le migliori squadre europee e di ottenere risultati positivi. La tournée ha fornito un'esperienza preziosa e ha contribuito a consolidare la reputazione dell'Al-Nassr come una squadra competitiva e promettente.

L'Al-Nassr ha terminato la sua tournée giapponese con un pareggio contro l'Inter e ora si prepara a fronteggiare gli impegni ufficiali.

Il tecnico Luis Castro è fiducioso nella squadra e nel suo sviluppo, sottolineando la crescita e l'organizzazione del calcio in Arabia Saudita. Con l'arrivo di nuovi giocatori e una costante dedizione al lavoro, la squadra guarda al futuro con ottimismo e determinazione.