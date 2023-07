Il Calciomercato della Roma passa per il centrocampo: dopo aver puntellato la difesa con Ndicka e Kristensen, l'arrivo a parametro zero di Houssem Aouar potrebbe non essere l'unico nome nuovo per la mediana giallorossa.

Il franco-algerino è infatti un profilo offensivo; Josè Mourinho avrebbe invece bisogno anche di un mediano solido per dare fiato a Nemanja Matic. In tal senso, la dirigenza starebbe sondando il terreno per due profili in particolare: Scott McTominay e Renato Sanches.

Roma, alternativa McTominay se non si sblocca Renato Sanches

Sul fronte McTominay, il centrocampista pare sia in uscita dal Manchester United.

Il 26enne era già stato accostato alla Roma ad inizio luglio, ma la priorità dei giallorossi è sembrata essere rivolta principalmente a Renato Sanches del Paris Saint Germain.

I Red Devils sarebbero comunque disposti a cedere il centrocampista scozzese; possibile la formula del prestito con diritto di riscatto o anche una cessione a titolo definitivo ma a prezzi contenuti. Il mediano potrebbe dunque essere una valida alternativa nel ruolo che la scorsa stagione ha occupato egregiamente Nemanja Matic, tra l'altro suo ex compagno di squadra a Manchester.

Renato Sanches, braccio di ferro tra Roma e Paris Saint Germain

La possibilità di affondare il colpo per McTominay sembra però essere legata al nome di Renato Sanches.

Per la Roma il centrocampista portoghese sarebbe la priorità ma dopo settimane di trattative tra le due dirigenze il momento attuale sembra essere segnato da una fase di stallo. Gli ultimi segnali potevano rappresentare passi in avanti consistenti nei discorsi tra la dirigenza giallorossa e quella parigina.

Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio, il PSG avrebbe invece rispedito al mittente l'offerta giallorossa, lontana dalle pretese del club transalpino.

La richiesta economica per il centrocampista portoghese si aggira sui 20 milioni di euro; la Roma insiste invece sull'eventualità di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

La Roma a caccia di una punta: 'voci' divise tra Scamacca e Alvaro Morata

Per quanto riguarda eventuali innesti per il reparto offensivo, la Roma continua a sondare il terreno per alcuni nomi caldi.

Scamacca e Morata sono i profili che più sono stati accostati ai giallorossi [VIDEO]nelle ultime settimane ma ad oggi non sembra ancora essere stata imbastita una vera e propria trattativa per uno dei due.

La squadra della capitale ha comunque necessità di occupare almeno uno slot dato l'infortunio serio di Tammy Abraham. Probabile che nei prossimi giorni la dirigenza romana decida di partire all'assalto decisivo per portare una nuova punta alla corte di Josè Mourinho.