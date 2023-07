L'Inter pareggia per 1-1 contro la formazione araba dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic. Avviene tutto nel primo tempo, al gol iniziale di Ghareeb risponde Frattesi, al suo primo gol in nerazzurro. Per quanto riguarda le prestazioni individuali sugli scudi proprio l'ex Sassuolo e l'ex juventino Juan Cuadrado. La prossima partita amichevole per l'Inter si disputerà il 1° agosto contro i francesi del Paris Saint Germain.

Inter-Al Nassr: il primo tempo

Nel consueto 3-5-2 iniziale in tecnico nerazzurro Simone Inzaghi decide di schierare la propria squadra con il giovane Stankovic tra i pali, la difesa è composta dal nuovo acquisto Bisseck, da de Vrij e da Bastoni, a centrocampo partono titolari Barella, Calhanoglu e Frattesi, gli esterni sono Dumfries e Gosens e l'attacco è formato dagli argentini Lautaro Martinez e Correa.

Gli arabi partono subito di slancio e al 19' Talisca impegna il portiere nerazzurro Stankovic che è costretto a compiere una parata piuttosto complicata nei pressi della linea di porta. Dopo un paio di tiri da fuori area di Cristiano Ronaldo la formazione araba passa in vantaggio, Ghareeb viene pescato solo in area di rigore e batte imparabilmente l'estremo difensore interista. La squadra meneghina inizia a macinare gioco e dopo diverse occasioni, targate soprattutto Lautaro Martinez e Dumfries, ottiene il pareggio grazie al colpo di testa dell'ex Sassuolo Frattesi alla sua prima rete in maglia nerazzurra.

Il secondo tempo della gara

Nella ripresa il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi cambia praticamente volto alla sua squadra, entrano infatti Sensi, Darmian, Acerbi, Asllani, Dimarco, Thuram e Cuadrado.

La formazione interista inizia da subito a dominare la partita con il possesso palla e le tante occasioni da gol che però non vengono concretizzate. Ci prova per due volte Asllani con conclusioni da fuori area che però non hanno troppa fortuna, ma soprattutto il capitano nerazzurro Lautaro Martinez prima di testa va vicino al vantaggio e poi con una conclusione da pochi metri si divora l'opportunità di siglare la rete del 2-1.

Il risultato della partita resta però invariato e la gara si chiude con il punteggio di 1-1.

Le note positive e quelle negative in casa nerazzurra

Per quanto riguarda l'Inter sono da sottolineare le prestazioni molto positive dei due nuovi acquisti Frattesi e Cuadrado, certamente tra i migliori in campo. L'ex Sassuolo dimostra di essere già in perfetta forma e siglia un gol mettendo in mostra le sue caratteristiche principali: l'inserimento e la velocità con la quale si butta negli spazi.

L'ex juventino entra e spacca la partita, con la sua velocità e l'abilità nell'uno contro uno riesce ad andare via quasi sempre all'avversario e a mettere tanti palloni invitanti al centro dell'area. Molto bene anche Lautaro Martinez che dimostra tutta la sua tonicità entrando in tante azioni nerazzurre e combattendo su tutti i palloni. Buona la prova anche di Asllani, che grazie al suo ingresso dona vivacità e geometrie al centrocampo interista. Per quanto riguarda le note negative c'è da sottolineare la prestazione ancora una volta poco convincente da parte di Correa, l'argentino viene preferito a Thuram ma continua a non convincere soprattutto nelle scelte di gioco e nella lentezza con la quale gestisce le proprie giocate.