La prima esigenza della Juventus rimane l'alleggerimento della rosa ma sarà importante migliorare una rosa che ha bisogno di acquisti soprattutto in difesa. In primis sulle fasce difensive, non basta infatti l'acquisto di Timothy Weah. Potrebbe arrivare anche un altro terzino destro oltre ad un centrale difensivo di piede sinistro. A tal riguardo il Barcellona di recente avrebbe offerto alla società bianconera due giocatori che non sarebbero considerati utili al progetto sportivo della società spagnola. Parliamo dei difensori Clement Lenglet, l'anno scorso in prestito al Tottenham, ed Eric Garcia, ritornato al Barcellona dopo l'esperienza professionale al Manchester City ma che non è riuscito mai a diventare titolare nella squadra spagnola.

Il francese ha disputato 26 match la scorsa stagione con il Tottenham ma alla fine è ritornato al Barcellona senza che la società inglese valutasse un suo riscatto. Potrebbe essere un rinforzo ideale anche perché di piede sinistro. E' invece destro Eric Garcia, ritornato nella società spagnola nel Calciomercato estivo del 2021 e che ha disputato nel campionato spagnolo fino ad adesso 50 match segnando 1 gol. Potrebbero approdare nella società bianconera in prestito con diritto di riscatto.

Potrebbero approdare nella società bianconera in prestito con diritto di riscatto. La loro valutazione di mercato è simile, ovvero circa 10 milioni di euro. Soprattutto Lenglet potrebbe ritornare utile in quanto di piede sinistro anche se Garcia garantirebbe un investimento per il presente e per il futuro, oltre al fatto che può giocare centrale difensivo che mediano davanti alla difesa.

L'eventuale arrivo di uno dei due centrali difensivi dipenderà però dalle cessioni, se dovessero partire uno o più giocatori non considerati titolari da Allegri come Alex Sandro, Leonardo Bonucci e Daniele Rugani, la società bianconera potrebbe valutare l'arrivo di un altro centrale difensivo. Fra l'altro il tecnico della società bianconera valuterà durante la preparazione estiva Koni De Winter, al rientro dal prestito all'Empoli, e il giovane Dean Huijsen, che ha disputato una stagione importante nella Juventus Next Gen nel 2022-2023.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare ulteriormente la fascia difensiva destra. A tal riguardo piace Emil Holm, valutato circa 10 milioni di euro dallo Spezia. Negli ultimi giorni si è ritornato a parlare di Ivan Fresneda, giocatore del Valladolid che attualmente ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.