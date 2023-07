Continua a tenere banco la trattativa che potrebbe portare Romelu Lukaku alla Juventus, ma nella serata del 16 luglio Beppe Marotta e Piero Ausilio sono stati protagonisti di uno 'scippo' al contrario formalizzando il colpo Juan Cuadrado, svincolatosi proprio dai bianconeri non più tardi di 15 giorni fa dopo 8 anni trascorsi a Torino.

Cuadrado all'Inter

I dirigenti interisti hanno dunque trovato l'accordo con l'esterno a tutta fascia colombiano Juan Cuadrado, un acquisto che farà sicuramente discutere le due tifoserie e che i nerazzurri hanno piazzato a parametro zero.

L'Inter stava in effetti cercando un calciatore che potesse dare il cambio a Dumfries, dopo la partenza di Bellanova e la scelta di Simone Inzaghi di impiegare Darmian come terzo centrale di difesa. Proprio il gradimento del tecnico nerazzurro ha spinto i dirigenti interisti a portare a termine l'operazione dato che Juan Cuadrado viene visto come un giocatore ideale nel 3-5-2 dell'ex allenatore della Lazio.

Il calciatore colombiano sarà a Milano tra lunedì 17 e martedì 18 luglio, guadagnerà 2,5 milioni netti e firmerà un contratto annuale. Dopo i tanti gol segnati in carriera contro l'Inter, Cuadrado dovrà sudare parecchio per conquistare la tifoseria della Beneamata.

Il colombiano si era svincolato dalla Juventus

Negli anni scorsi il colombiano era stato accostato all'Inter in diverse occasioni di mercato, ma concretamente nulla era mai andato in porto. La Juventus aveva proposto a Cuadrado un rinnovo contrattuale a 1,5 milioni annui, contro i 5 a stagione che il calciatore guadagnava a Torino, ecco che l'esterno e il suo entourage avevano deciso di non accettare.

Il giocatore nelle ultime settimane aveva ricevuto proposte importanti dall'Arabia, ma la sua intenzione era quella di continuare a giocare in maniera importante in Europa anche per non dover spostare tutta la famiglia dopo i tanti anni trascorsi in Italia.

La chiamata dell'Inter ha esaudito questo suo desiderio e ora ci sarà una storia tutta da scrivere, con i nerazzurri che a loro volta si augurano di avere centrato un parametro zero che dia spessore alla squadra con le sue prestazioni.

L'ultima annata del colombiano non è stata delle migliori: con un solo gol e 3 assist in 31 gare di Serie A il colombiano non ha infatti convinto la dirigenza juventina a fare uno sforzo per trattenerlo. In 314 presenze totali con la Juventus, Cuadrado ha messo a segno 26 gol e totalizzato 65 assist per i compagni.