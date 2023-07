L'Inter continua ad essere alla ricerca di due portieri dopo gli addii di André Onana, ceduto al Manchester United per oltre 55 milioni di euro, e di Samir Handanovic, andato in scadenza di contratto. I nerazzurri sono a un passo da Yann Sommer, che dovrebbe arrivare dal Bayern Monaco per poco meno di 5 milioni di euro, ma potrebbe arrivare anche un altro estremo difensore. Viste le difficoltà ad arrivare a Trubin, con lo Shakhtar che chiede sempre 20 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2024, il club meneghino avrebbe messo gli occhi su Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino.

Un altro giocatore che potrebbe infiammare l'ultimo mese di Calciomercato è Federico Chiesa, che la Juventus non considera incedibile. Inoltre, il contratto in scadenza a giugno 2025 potrebbe incidere non poco in una eventuale trattativa. Per questo motivo, alcuni intermediari avrebbero proposto il suo cartellino al Napoli.

Inter su Milinkovic-Savic

L'Inter è alla ricerca di portieri e ci sono diversi nomi che sono stati accostati alla società nerazzurra. E' stato trovato l'accordo con il Bayern Monaco per Yann Sommer, ma si cerca anche un altro portiere che possa alternarsi con lo svizzero. L'ultimo giocatore finito nel mirino è Vanja Milinkovic-Savic, che il Torino non considera incedibile.

Classe 1996, ha un contratto ancora lungo, essendo in scadenza a giugno 2026, con opzione per un altro anno, e questo pone i granata in una posizione di forza. Nonostante ciò, però, il Toro non lo considera incedibile, anche perché proprio il calciatore potrebbe spingere per un eventuale trasferimento all'ombra del Duomo.

La valutazione del giocatore si aggira tra gli 8 e i 10 milioni di euro e incide il fatto che ormai sia anche un titolare inamovibile della Nazionale serba.

Non è da escludere, però, un possibile scambio con Valentino Lazaro, valutato 5 milioni, e il prestito di Filip Stankovic, che cerca una squadra che possa dargli la possibilità di esprimersi con continuità in Italia dopo il prestito al Volendam.

Chiesa offerto al Napoli

Federico Chiesa è uno dei nomi che potrebbe infiammare questa sessione estiva di calciomercato.

Il classe 1997 non è considerato incedibile dalla Juventus, sia per abbassare il monte ingaggi, sia per fare cassa. Inoltre, l'esterno ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e la trattativa per il rinnovo sembra essere tutt'altro che semplice. Anche per questo l'entourage del giocatore avrebbe offerto il suo assistito al Napoli, che cerca un grande innesto sulla fascia destra. I costi dell'operazione, però, sembrano decisamente complessi visto che la Juve per il suo cartellino chiede almeno 50 milioni di euro. Chiesa, dal suo canto, chiede un ingaggio da 7 milioni di euro, lo stesso chiesto alla società bianconera per il rinnovo.