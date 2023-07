Massimiliano Allegri dopo due stagioni deludenti vuole ritornare a vincere e la Juventus proverà a costruire una rosa frutto di un mix tra esperienza, gioventù e qualità. A tal riguardo fra le richieste di mercato del tecnico ci sarebbero un centrocampista ed una punta. Oltre a Franck Kessié potrebbe arrivare a Torino Romelu Lukaku, che si sta allenando a Londra da fuori rosa nel Chelsea e starebbe aspettando la definizione della trattativa fra la società inglese e quella bianconera. Le ultime notizie di mercato parlano di un'intesa contrattuale raggiunto fra il giocatore e la Juventus sulla base di un ingaggio da 9 milioni di euro a stagione per tre anni.

L'eventuale arrivo di Lukaku potrebbe definirsi anche senza la cessione di Dusan Vlahovic, potrebbero partire anche altri giocatori in attacco come Arkadius Milik e Moise Kean. Secondo le ultime notizie di mercato Allegri aspetterebbe il giocatore belga per la ripartenza della preparazione estiva alla Continassa dopo la tournée americana.

Massimiliano Allegri vorrebbe avere Lukaku alla Continassa dal 5 agosto

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Massimiliano Allegri vorrebbe avere disponibile Romelu Lukaku dal 5 agosto, data in cui riprenderà la preparazione estiva della Juventus dopo la tournée americana. La squadra di Allegri giocherà il 3 agosto contro il Real Madrid e subito dopo ripartirà per l'Italia con il tecnico che dovrebbe lasciare un giorno di riposo prima della ripresa degli allenamenti alla Continassa.

Il belga avrebbe già l'intesa contrattuale con la Juventus per tre stagioni, da valutare se il suo approdo a Torino, se si dovessero definire, sarà in prestito con diritto di riscatto o obbligo di riscatto. Si parla di una valutazione di mercato di circa 35 milioni di euro. L'eventuale arrivo di Lukaku non significherebbe la partenza di Vlahovic anche perché il giocatore della nazionale della Serbia sta avendo problemi di pubalgia, gli stessi che hanno condizionato la scorsa stagione.

La Juve potrebbe monetizzare anche dai cartellini di Arkadius Milik e Moise Kean, che potrebbero garantire un totale di 40 milioni di euro.

Il mercato della Juve

Rimanendo in tema cessioni la Juventus lavora alla partenza di Denis Zakaria. Oltre al centrocampista della nazionale della Svizzera potrebbero partire anche Weston Mckennie, Manuel Locatelli e Fabio Miretti in prestito.

Per quanto riguarda i rinforzi come già accennato in precedenza la società bianconera starebbe lavorando all'acquisto dal Barcellona in prestito con diritto di riscatto del centrocampista Franck Kessié, che dovrebbe lasciare la società spagnola.