Uno dei nomi che sta caratterizzando questa sessione estiva di Calciomercato è sicuramente quello di Sergej Milinkovic-Savic, con la Lazio che non ha chiuso le porte ad un'eventuale trattativa. Tra i club maggiormente interessati ci sono Inter e Juventus, anche se i bianconeri adesso sarebbero più nelle retrovie dopo il rinnovo di contratto di Adrien Rabiot. I nerazzurri, invece, sono sempre vigili visto che Simone Inzaghi lo conosce bene e lo avrebbe messo in cima alla lista degli obiettivi nel summit di mercato avuto con i dirigenti qualche settimana fa.

Affare che, comunque, è tutt'altro che semplice visto i biancocelesti sono da sempre una bottega cara e non sembrano voler cambiare politica, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2024.

Accordo tra Inter e Milinkovic-Savic

L'Inter si starebbe muovendo sotto traccia per Sergej Milinkovic-Savic, nonostante si parli sempre dell'interesse per Davide Frattesi. Con il centrocampista serbo, però, i nerazzurri avrebbero trovato anche un'intesa di massima qualora vada in porto la trattativa con la Lazio.

Simone Inzaghi è un suo grande estimatore visto che lo ha allenato quando era sulla panchina biancoceleste e ha saputo valorizzarlo al massimo, portandolo quasi sempre in doppia cifra in termini di gol e assist.

E proprio questo fattore intriga non poco il club meneghino, che andrebbe a sostituire Brozovic con Calhanoglu in cabina di regia, con Barella e Milinkovic-Savic nel ruolo di mezzali. Come riportato da Calciomercato.com, i nerazzurri avrebbero trovato l'accordo con l'entourage del classe 1995 per un contratto quadriennale, fino a giugno 2027, a quasi 5 milioni di euro a stagione più bonus.

Una proposta importante, ma che comporterebbe comunque un risparmio rispetto all'ingaggio di Marcelo Brozovic che, dopo il rinnovo, era salito a 6,5 milioni all'anno, diventando il giocatore più pagato della rosa, alla pari con Lautaro Martinez.

La distanza con la Lazio

Resta da trovare l'accordo con la Lazio che, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2024 e il rischio conseguente di perdere Sergej Milinkovic-Savic a zero continua a partire da una valutazione di almeno 35-40 milioni di euro.

Una cifra troppo alta per l'Inter, che non vuole fare un investimento così alto per un calciatore che non è più giovanissimo e che potrebbe prendere a parametro zero soltanto tra un anno.

La società nerazzurra, per questo motivo, sarebbe pronta a fare un'offerta molto simile a quella fatta al Sassuolo per Frattesi, mettendo sul piatto 25 milioni di euro più una contropartita tecnica. Difficile pensare a Samuele Mulattieri, che potrebbe andare a prescindere ai neroverdi per 7-8 milioni di euro, mentre nell'affare potrebbe entrare Giovanni Fabbian, che tanto bene ha fatto l'anno scorso con la Reggina, segnando otto reti in trentasette partite.