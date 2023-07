L'Inter si sta muovendo per capire come rinforzarsi in mezzo al campo dopo gli addii di Roberto Gagliardini, andato in scadenza di contratto, e Marcelo Brozovic, che sarà ceduto all'Al Nassr per 18 milioni di euro. Si è parlato a lungo sui media di Davide Frattesi, ma il Sassuolo comincia a sparare alto, almeno 35-40 milioni di euro, cercando anche di scatenare l'asta con gli altri club interessati, su tutti Milan, Juventus e Roma. Anche per questo motivo la società nerazzurra starebbe valutando delle alternative e un nome finito nel mirino sarebbe Lazar Samardzic, attualmente in forza all'Udinese.

Anche il Napoli è intanto alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo, anche se con meno ansie rispetto all'Inter visto che si cerca il sostituto di Diego Demme. Gli azzurri avrebbero fatto un sondaggio per Samuele Ricci del Torino.

Inter su Samardzic

L'Inter avrebbe messo gli occhi su Lazar Samardzic per rinforzare il centrocampo in questa sessione di Calciomercato. Il centrocampista serbo, di origini tedesche, ha dimostrato di avere grandi doti tecniche e personalità nell'ultima annata con la maglia dell'Udinese. Classe 2002, nell'ultima stagione ha raccolto numeri importanti, mettendo a segno cinque reti e collezionando quattro assist in trentasette partite di campionato.

L'obiettivo principale sembrava essere Davide Frattesi, ma le richieste del Sassuolo da oltre 35 milioni di euro stanno frenando l'affare.

I nerazzurri al momento hanno fatto soltanto un sondaggio per Samardzic, e sarebbero pronti a presentare una proposta ufficiale nei prossimi giorni. Valutazione decisamente differente quella dell'Udinese rispetto a quella fatta dagli emiliani. Per il centrocampista serbo, infatti, potrebbe essere sufficiente un'offerta da 20-25 milioni di euro più bonus, non escludendo l'inserimento di contropartite tecniche nell'affare per abbassare ulteriormente l'esborso economico.

Napoli su Ricci

Anche il Napoli è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo, anche se con meno urgenza rispetto all'Inter. Gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Samuele Ricci, che tanto bene ha fatto anche nell'ultima stagione con la maglia del Torino, dove gradualmente si è preso la maglia da titolare e non l'ha più lasciata.

I granata hanno fatto un investimento importante a gennaio 2022, acquistandolo dall'Empoli per 8,5 milioni di euro e adesso il suo valore si è quasi triplicato. Urbano Cairo, infatti, avrebbe già fatto sapere ai partenopei che non si siederà al tavolo delle trattative per un'offerta inferiore ai 25 milioni di euro, chiudendo anche all'inserimento di contropartite tecniche.