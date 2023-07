Nelle scorse ore il conduttore televisivo e tifoso della Juventus Massimo Giletti ha parlato ai microfoni di Tuttosport di Cristiano Giuntoli, quello che potrebbe essere il prossimo direttore sportivo del club bianconero.

Sul ds toscano hanno espresso la propria opinione anche il tecnico Fabrizio Castori a Tuttojuve.com e il giornalista Enrico Varriale a 1 Football Club.

Giletti esalta Giuntoli: 'Per me il suo arrivo alla Juventus vale come l'acquisto di un grande attaccante'

Il conduttore televisivo Massimo Giletti è stato intervistato nelle scorse ore dal quotidiano piemontese Tuttosport e tra gli argomenti da lui toccati c'è stato il possibile arrivo alla Juventus di Cristiano Giuntoli.

"Per me Giuntoli vale quanto se non più di un bomber di razza: è l’uomo che serviva per uscire da una crisi societaria profonda" ha esordito Giletti.

Il conduttore tv poi ha aggiunto: "Per lui, semplicemente, parla la storia: guardo i fatti e vedo che con il suo lavoro ha portato in Serie A il Carpi. La Juve, oggi, ne ha tanto bisogno".

Giletti ha poi rintuzzato sull'argomento Giuntoli sottolineando come il probabile arrivo del direttore sportivo toscano sarebbe merito di John Elkann, che avrebbe intuito la necessità di inserire un altro "uomo di calcio" nella società bianconera.

Castori: 'Giuntoli è maturo per approdare in un top club come la Juventus'

Anche il tecnico Fabrizio Castori ha parlato ai microfoni di tuttojuve.com del possibile approdo di Cristiano Giuntoli alla Juventus: "Cristiano è pronto per affrontare un'avventura molto importante.

Sicuramente è maturo per poter approdare in un top club come la Juventus, le sue capacità e la sua esperienza sono sotto gli occhi di tutti. Poteva ambire a qualsiasi squadra europea, non potrebbe essere altrimenti per chi ha appena vinto uno scudetto con il Napoli. Il suo è un biglietto da visita più che prestigioso".

Varriale: 'Giuntoli era ancora sotto contratto col Napoli ma tenerlo contro la sua volontà sarebbe stato ingiusto'

Di Giuntoli e del suo probabile passaggio alla Juventus ha parlato anche il giornalista sportivo Enrico Varriale, che ai microfoni di 1 Football Club ha detto: "Giuntoli è un dirigente che era ancora sotto contratto con il Napoli ma tenerlo un anno inutilmente, sarebbe stata soltanto una ripicca, forse ingiusta nei confronti di un dirigente che ha contribuito alla vittoria del Napoli.

Se poi vai via, dopo un anno trionfale e lasciando il contratto in essere, il malcontento ci sta".

Varriale ha poi concluso il suo intervento sottolineando come il Napoli, con la perdita del direttore sportivo Giuntoli e del suo tecnico Luciano Spalletti abbia salutato due dei protagonisti assoluti della vittoria del tricolore campano.