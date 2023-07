Uno dovrebbe andar via, l'altro potrebbe (e vorrebbe) tornare. I destini di André Onana e Romelu Lukaku all'Inter sembrano essere opposti, eppure in questi giorni ci sarebbe qualcosa che li accomunerebbe: la fretta di sapere cosa ne sarà delle rispettive carriere. L'intenzione di entrambi pare sia quella di fare chiarezza tra il fine settimana e lunedì 17 luglio.

André Onana ormai sarebbe a un passo dal trasferimento al Manchester United. Il portiere camerunense avrebbe trovato l'accordo con i Red devils per durata del contratto e ingaggio. Nonostante ciò, le due società non sarebbero ancora arrivate alla fumata bianca.

L'Inter, infatti, sarebbe ancora in attesa di un'offerta dal Manchester United che possa andare incontro alle sue richieste iniziali, pari a circa 60 milioni di euro per salutare il suo estremo difensore.

La sensazione è che entro il fine settimana in Viale della Liberazione possa arrivare una proposta complessiva di 55 milioni di euro. Qualora fosse questa la cifra messa sul piatto dal Manchester United, entro il weekend l'Inter farebbe scattare il semaforo verde per la cessione di Onana.

Dall'Inghilterra, l'allenatore dei Red devils, Erik ten Hag, sarebbe in pressing sulla sua società affinché possa chiudere al più presto l'operazione Onana. In questo modo, il tecnico olandese potrebbe (ri)abbracciare il portiere camerunense che ha già avuto con sé ai tempi dell'Ajax.

Intanto Onana si è presentato all'inizio del ritiro pre-campionato dell'Inter. I tifosi, quando l'hanno intercettato all'ingresso della Pinetina, gli hanno chiesto di non andare via. Ma (a parte clamorosi risvolti e dietrofront di mercato) il destino dell'estremo difensore 27enne sembra ormai segnato. Semmai, i tempi dell'addio ai colori nerazzurri non sarebbero ancora definiti.

Lukaku vorrebbe evitare di andare in ritiro con il Chelsea

La fretta di Romelu Lukaku avrebbe delle motivazioni diverse rispetto a quella di Onana. Nel caso del belga, infatti, si tratta di un giocatore che vorrebbe rientrare il prima possibile all'Inter. Anche in questo caso, però, nonostante i contatti vadano avanti da diverse settimane, Chelsea e Inter non avrebbero ancora trovato la quadra per definire l'ennesimo ritorno di Big Rom nella Milano nerazzurra.

Il Chelsea vorrebbe almeno 40 milioni di euro per cedere a titolo definitivo Lukaku. Sembra che, di recente, l'Inter abbia inviato una nuova proposta d'accordo ai Blues. La società milanese sarebbe disponibile a versare 30 milioni di base fissa e 5 milioni di bonus. La somma, dunque, sarebbe rimasta invariata rispetto alla soluzione precedente già rigettata dai londinesi. Tuttavia, pare che sia cambiata la modulazione dei bonus che dovrebbero essere diventati più semplici da raggiungere.

La trepidazione di Lukaku, intanto, avrebbe una data precisa, quella di lunedì 17 luglio. Il centravanti belga - di comune accordo con il Chelsea - ha ottenuto il permesso di procrastinare l'inizio del suo ritiro con i Blues proprio al 17 luglio.

Tuttavia, siccome ambo le parti sanno ormai che non sono destinate a continuare insieme, Big Rom vorrebbe sapere entro il weekend se tornerà o meno ad essere un calciatore dell'Inter.

Zazzaroni: 'La Juve parlava da marzo con il legale di Lukaku'

Nell'attesa di capire se Lukaku tornerà a vestire di nerazzurro, dalle pagine del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni rilancia l'ipotesi di mercato di un interesse della Juventus per il bomber belga. Il direttore del quotidiano sportivo romano, infatti, ha scritto che già da marzo i bianconeri avrebbero contattato Sébastien Ledure, l'avvocato che gestisce gli interessi di Lukaku.

Zazzaroni ci ha tenuto a sottolineare: "Il Chelsea non ha mai offerto Big Rom alla Juventus".

Il giornalista bolognese ha proseguito sottolineando che, in realtà, sarebbe stato il club bianconero ad informare il proprietario dei Blues che: "Gli avrebbe presentato una proposta di acquisto".

Insomma, se davvero le cose dovessero stare così, l'Inter dovrebbe guardarsi le spalle da un eventuale tentativo della Juventus di inserimento per Lukaku, nonostante il calciatore abbia fatto capire più volte di voler tornare a Milano.

Ad ogni modo, le due storiche rivali del calcio italiano sarebbero accomunate dall'esigenza di vendere alcuni elementi delle rispettive rose per poi attuare delle operazioni in entrata. Nel caso dell'Inter, l'uscita di Onana potrebbe facilitare lo sblocco della questione Lukaku con il Chelsea.