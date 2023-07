Uno dei nomi che sta infiammando questi giorni di Calciomercato è senza dubbio quello di Romelu Lukaku. Il centravanti belga ha lasciato l'Inter ed è tornato al Chelsea dopo l'annata trascorsa a Milano in prestito. I nerazzurri stanno lavorando per cercare di riportarlo alla base ma la trattativa è tutt'altro che semplice visto che la concorrenza non manca. In primis ci hanno provato dall'Arabia, ma Big Rom ha detto no anche a proposte da 40 milioni di euro all'anno, ma non solo visto che in Italia avrebbe sondato il terreno anche la Juventus,

I Bianconeri, infatti, cercano una prima punta di peso che possa garantire un certo numero di gol.

I contatti con i Blues sono stati avviati e si sta cercando di convincere anche il giocatore, che preferirebbe tornare definitivamente all'Inter chiudendo il cerchio dopo l'addio di due anni fa, quando fu ceduto per 115 milioni di euro.

La Juventus insidia l'Inter

Il futuro di Romelu Lukaku continua ad essere avvolto nel mistero. Il centravanti belga avrebbe dovuto presentarsi in ritiro in questi giorni, ma il Chelsea ha dato una piccola proroga, spostando il suo arrivo al 17 luglio. La speranza è che per quella data si possa trovare una soluzione definitiva.

L'Inter continua ad essere la soluzione più probabile, anche per la volontà di Big Rom di sposare il progetto nerazzurro a distanza di due anni dal suo addio e dopo l'anno in prestito condizionato pesantemente dal grave infortunio al tendine del flessore.

Ma alle spalle si starebbe muovendo la Juventus, così come riportato da Il Corriere dello Sport, visto che i bianconeri cercano una prima punta dal rendimento sicuro da affidare a Massimiliano Allegri.

Nell'idea della società bianconera ci sarebbe quella di intavolare uno scambio con il club inglese mettendo sul piatto il cartellino di Dusan Vlahovic, pur con un conguaglio economico a favore della Juve tra i 15 e i 20 milioni di euro.

In questo modo il Chelsea avrebbe i 40 milioni richiesti per il cartellino di Lukaku e, allo stesso tempo, anche il sostituto più giovane e comunque con grande potenziale.

Il tentativo dell'Inter

L'Inter non sta a guardare e prepara la propria mossa per respingere anche l'inserimento della Juventus per Romelu Lukaku, disposto ad abbassarsi lo stipendio pur di tornare all'Inter.

I nerazzurri, infatti, sarebbero pronti ad acquistare Big Rom anche a titolo definitivo per spegnere qualunque dubbio, mettendo sul piatto 30 milioni di euro più 5 milioni di bonus legati alla vittoria del prossimo scudetto. Dovrà essere il Chelsea, poi, a decidere se accettare o se restare fermo sulla richiesta iniziale di 40 milioni. Molto dipenderà anche dalla volontà di Lukaku: se continuerà a chiudere a tutte le offerte, dicendo di volere solo l'Inter, a quel punto sarà inevitabile accettare la proposta del club meneghino per chiudere il tormentone.