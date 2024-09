Fabio Miretti ancora fermo ai box, Junior Messias sta facendo di tutto per recuperare, buone notizie da Mattia Bani. Il Genoa, che si sta allenando a Pegli durante la sosta per le nazionali e in vista della gara di Serie A del 15 settembre con la Roma, fa la conta degli infortunati e di quelli che potrebbero essere i calciatori disponibili per il match con i giallorossi di Daniele De Rossi.

Ancora problemi per Fabio Miretti. Il neoacquisto, arrivato al Genoa in prestito dalla Juventus, si è fermato nuovamente durante gli allenamenti di sabato 7 settembre.

Reduce da un problema al piede, accusato quand'era ancora alla Juventus, il centrocampista 21enne sembrava in ripresa e vicino al suo debutto in maglia rossoblù. Invece, durante l'ultima sessione di allenamento svolta, il trequartista ha abbandonato in anticipo il lavoro con il resto della squadra per una nuova noia fisica.

Dopo averlo sottoposto ai primi accertamenti del caso, lo staff medico del Genoa ha comunicato che Fabio Miretti ha riportato un'elongazione. Un nuovo stop che difficilmente gli consentirà di rientrare nella lista dei convocati per la quarta giornata di campionato, quella che vedrà la squadra allenata da Gilardino in campo al Ferraris con la Roma. Nei prossimi giorni l'ex Juventus verrà sottoposto a nuovi controllo per valutare al meglio i tempi di recupero.

Messias in piscina punta la Roma

Sembra diversa da quella di Miretti, invece, la situazione di Junior Messias. Nei minuti finali della partita col Verona (persa dal Genoa per 0-2), il 33enne brasiliano ha lasciato il campo per un problema all'adduttore. Per fortuna del Genoa, sembra che non si tratti di un infortunio grave, anzi, il giocatore starebbe facendo di tutto per farsi trovare pronto per la partita con la Roma del 15 settembre.

Non a caso, su Instagram, Messias ha pubblicato una storia che lo vede impegnato in una serie di esercizi in piscina, utili per bruciare i tempi di recupero dal suo infortunio all'adduttore. Suggestiva l'immagine che vede una panoramica da una terrazza sulla quale sventola una bandiera del Grifone che il 7 settembre ha festeggiato i 131 anni di storia.

Messias in queste prime tre giornate di Serie A 2024-2025 ha dimostrato di essere un elemento prezioso per il Genoa. Schierato da Gilardino come seconda punta o alle spalle dei due attaccanti Pinamonti e Vitinha, ha anche trovato la via della rete alla prima di campionato contro l'Inter.

Infortuni Genoa: Bani e Matturro vicini al rientro

Per quanto riguarda gli altri infortunati del Genoa, sembra che tra poco si possa tirare un sospiro di sollievo per Mattia Bani e Alan Matturro. I due difensori si stanno riprendendo dai rispettivi problemi fisici, e soprattutto Bani potrebbe essere parte del gruppo in vista del match con la Roma.

Zanoli e il nuovo acquisto Norton-Cuffy, invece, pare abbiano dei tempi di recupero più lunghi.

Infine c'è da monitorare la situazione di Koni De Winter. Il difensore belga ha lasciato in anticipo il ritiro della sua nazionale (impegnata in Nations League) ed è tornato a Genova dove gli è stato diagnosticato un affaticamento muscolare.