L'Inter e Simone Inzaghi ripartono insieme, almeno per quest'anno. Per il prossimo poi si vedrà. Dove per "poi", si intende agosto, quando potrebbe partire la trattativa per rinnovare l'allenatore piacentino e legarlo alla panchina dell'Inter per sperare in altri successi insieme.

La nuova stagione dell'Inter è iniziata ufficialmente ieri con il raduno della squadra ad Appiano Gentile. È stata una giornata di abbracci, sorrisi e dichiarazione di intenti con un obiettivo che è emerso come il principale: la vittoria dello Scudetto che porterebbe in bacheca la seconda stella e il sorpasso sul Milan, anche i rossoneri hanno infatti vinto il titolo italiano 19 volte.

Alla guida dei nerazzurri c'è, e saldamente, ancora Simone Inzaghi che al terzo anno punta il bersaglio Tricolore dopo l'exploit in Champions e i successi in Coppa Italia. Come Herrera, Bersellini e Trappattoni, nomi che hanno fatto la storia del club nerazzurro, anche l'attuale allenatore vorrebbe fare centro al terzo anno alla guida del club meneghino.

La rosa non è ancora completa, dopo l'addio di Onana che dovrebbe partire già nei prossimi giorni, si cercherà di puntellare una squadra che avrà come sicuri rinforzi Frattesi, Thuram e Bisseck, ma sul mercato molto si deve ancora muovere: la questione Lukaku è entrata nel vivo, poi serviranno due portieri, Sommer sarebbe vicino, Trubin molto meno, e infine un difensore che possa sostituire Skriniar.

Le ultime sul rinnovo di Inzaghi con l'Inter

Al centro delle questioni da affrontare entro la fine dell'estate c'è il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi. L'intesa tra il club e l'allenatore scade a fine stagione e ieri, durante la prima conferenza stampa stagionale, il mister ha giocato in difesa: "Ho detto ciò che penso alla società", un modo per allontanare le luci dei riflettori di una partita che si giocherà a porte chiuse tra il tecnico e i dirigenti nerazzurri.

Aver raggiunto la finale di Champions League e l'ottimo finale di stagione avrebbero convinto l'Inter a rinnovare il contratto dell'allenatore, che da par suo non avrebbe nessun motivo al momento per cercare di sedersi su altre panchine.

Secondo gli ultimi rumors la trattativa però non partirà subito, è probabile che le parti si siedano attorno al tavolo dopo la tournée in Giappone che è in programma alla fine di luglio con alcuni test probanti, il 27 contro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic, poi il 1 agosto quello con il Paris Saint Germain di Mbappé.

Dopo il ritorno in Italia e prima dell'inizio del campionato di Serie A, in programma per Lautaro Martinez e compagni sabato 19 agosto alle 20,45 contro il Monza, Simone Inzaghi e l'Inter inizieranno a parlare di un allungamento del rapporto che il tecnico crede meritato dopo i risultati raggiunti e i nerazzurri sarebbero pronti ad accontentarlo. I tempi in cui si vociferava di un addio e di possibili sostituti sembrano essere insomma molto lontani.