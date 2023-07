Uno dei giocatori che lo scorso anno hanno caratterizzato la sessione estiva di Calciomercato è stato Paulo Dybala. La Joya è stato a lungo seguito dall'Inter dopo essere andato in scadenza di contratto con la Juventus, ma la società nerazzurra non ha potuto affondare il colpo a causa del grande affollamento nel reparto avanzato, con Alexis Sanchez andato via solamente ad agosto inoltrato e Joaquin Correa rimasto a Milano. Alla fine l'ha spuntata la Roma, che ha potuto regalare a José Mourinho un calciatore dalla classe assoluta, ma adesso i capitolini devono guardarsi le spalle.

Proprio l'Inter, infatti, sarebbe pronta a riprovarci per la Joya, che rappresenta un pallino per Giuseppe Marotta. L'amministratore delegato nerazzurro stima tantissimo l'attuale numero 21 giallorosso, tanto che fu lui a portarlo alla Juventus nel 2015, acquistandolo dal Palermo per 40 milioni di euro.

L'Inter pensa ancora a Dybala

L'Inter sarebbe pronta a rifarsi sotto per Paulo Dybala in questa sessione estiva di calciomercato. Molto dipenderà anche da come evolverà il mercato degli attaccanti, visto che dietro a Lautaro Martinez e Marcus Thuram c'è grande incertezza. Joaquin Correa è sul mercato, mentre per Romelu Lukaku la trattativa è più complicata del previsto con il Chelsea.

Da qui il possibile ritorno di fiamma per il fantasista argentino della Roma, che al momento non ha ancora rinnovato il proprio contratto nonostante si parlasse di questa ipotesi fino a qualche settimana fa.

Dybala d'altronde spesso è stato decisivo l'anno scorso, chiudendo l'annata con 12 reti e sei assist in 25 partite di campionato, a fronte di cinque gol e un assist raccolti in Europa League. Numeri che fanno capire come da un lato il classe 1993 è sempre decisivo quando gioca, dall'altro non si può basare l'attacco su di lui visto che ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici.

L'offerta dell'Inter

Qualora non rinnovasse il contratto, Paulo Dybala avrebbe una clausola rescissoria decisamente abbordabile, da 20 milioni di euro. L'Inter, però, eventualmente vorrebbe trattare direttamente con la Roma per cercare un accordo di massima se si deciderà di andare concretamente sulla Joya. I nerazzurri hanno contropartite tecniche che potrebbero interessare, su tutti i vari Stefano Sensi e Giovanni Fabbian, valutato complessivamente sui 15 milioni di euro.

Oltre a loro due, qualora il club meneghino mettesse sul piatto 15 milioni di euro, non è da escludere che i giallorossi possano prendere in considerazione l'offerta visto che sistemerebbero il centrocampo e realizzerebbero una plusvalenza notevole in ottica bilancio.